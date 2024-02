O formato PDF é amplamente utilizado para compartilhar documentos digitalmente. Com sua capacidade de preservar a formatação original, imagens e fontes, o PDF é uma escolha popular para documentos importantes, como relatórios, manuais, contratos, entre outros. Às vezes, é necessário adicionar uma marca d’água ao documento PDF para indicar a autoria, a propriedade ou a confidencialidade. Adicionar uma marca d’água é uma maneira eficaz de proteger o conteúdo do documento e aumentar a credibilidade do autor ou da empresa. Neste artigo, vamos explorar como adicionar marcas d’agua no PDF usando um método, do aplicativo do PDFelement. Existem também outras formas como adicionar a marca de água no Word gratuitamente, mas aqui mostraremos alguns softwares gratuitos e pagos de edição de PDF e sites de edição de PDF online.

Como adicionar marca d’água com o PDFelement

Etapa 1. Importe seu PDF para adicionar marca d’água

Inicie o PDFelement. Clique no botão “Abrir PDF” na guia “Página inicial” para selecionar o arquivo no qual deseja inserir a marca d’água.

Etapa 2. Inserir marca d’água no PDF

Após abrir o documento, vá até a opção “Editar” e selecione “Marca d’água” e, a seguir, clique em “Adicionar marca d’água” no submenu. Você será apresentado a uma nova janela.

Etapa 3. Configurações da marca d’água

Você também pode definir a posição, aparência e intervalo de páginas da marca d’água. Após a configuração, clique no ícone “Salvar” para salvar o arquivo.

Etapa 4. Aplicar marca d’água em PDF

Depois de adicionar uma marca d’água apropriada, toque em “Aplicar” para inserir a marca d’água no documento PDF. Vá para a guia “Arquivo” e selecione “Salvar” para concluir o processo.

Outros 5 aplicativos que você consegue adicionar marca d’agua

PDFsam Basic – É um software gratuito de edição de PDF que permite mesclar, dividir e extrair páginas de documentos PDF. Ele também permite adicionar marcas d’água em documentos PDF, incluindo texto ou imagens. A ferramenta de marca d’água oferece opções para personalizar a fonte, a cor e a posição da marca d’água. Além disso, o PDFsam Basic é fácil de usar e oferece uma interface intuitiva.

PDFill PDF Editor – Um software gratuito que permite editar PDFs, preencher formulários e adicionar notas e comentários. Ele também oferece a opção de adicionar marcas d’água em documentos PDF, incluindo texto ou imagens. A ferramenta de marca d’água oferece opções para personalizar a fonte, a cor e a posição da marca d’água. Além disso, o PDFill PDF Editor é fácil de usar e oferece uma interface intuitiva.

Adobe Photoshop – Embora seja um software de edição de imagens, o Adobe Photoshop pode ser usado para adicionar uma marca d’água em um documento PDF. É possível criar um arquivo de imagem com a marca d’água e adicioná-lo como uma imagem de fundo em um documento PDF. O Adobe Photoshop oferece recursos avançados de edição de imagem, o que permite personalizar a marca d’água de acordo com as preferências do usuário. No entanto, o Adobe Photoshop é um software pago e pode ser mais complexo de usar do que outros aplicativos de edição de PDF.

Smallpdf – Um site de edição de PDF online que permite converter, editar, desbloquear e comprimir documentos PDF. Ele também oferece recursos avançados de edição, incluindo a adição de marcas d’água em documentos PDF. A ferramenta de marca d’água permite personalizar a fonte, a cor, a posição e a transparência da marca d’água. O Smallpdf é fácil de usar e oferece uma interface intuitiva.

PDFescape – Um aplicativo web gratuito que permite editar, preencher e criar documentos PDF. Ele também oferece recursos de segurança, como a adição de senhas e marcas d’água em documentos PDF. A ferramenta de marca d’água permite personalizar a fonte, a cor e a posição da marca d’água. Além disso, o PDFescape é fácil de usar e oferece uma interface intuitiva.

Esses aplicativos oferecem recursos adicionais de edição de PDF, além da adição de marcas d’água, e podem ser úteis para quem precisa editar documentos PDF regularmente. É importante lembrar que a adição de uma marca d’água não garante a proteção do conteúdo do documento, mas pode ajudar a indicar a autoria ou a propriedade do documento.

Em resumo, adicionar marca d’água em documentos PDF é uma tarefa importante para garantir a segurança e a autoria de um arquivo. Existem vários aplicativos disponíveis para fazer essa tarefa, e entre eles está o PDFelement. Esse software é uma excelente opção para quem precisa adicionar marcas d’água em documentos PDF, pois oferece recursos avançados de edição, além de uma interface intuitiva e fácil de usar.

O PDFelement permite adicionar marcas d’água em documentos PDF, incluindo texto ou imagens. A ferramenta de marca d’água oferece várias opções para personalizar a fonte, a cor e a posição da marca d’água, permitindo que o usuário crie uma marca d’água personalizada de acordo com suas preferências. Além disso, o PDFelement é um software completo de edição de PDF que permite editar, converter, criar e proteger documentos PDF.

Outra vantagem do PDFelement é que ele está disponível para diferentes plataformas, como Windows, Mac, iOS e Android, permitindo que os usuários editem seus documentos PDF em qualquer dispositivo. Além disso, o PDFelement oferece suporte técnico em vários idiomas, tornando-o uma opção acessível para usuários em todo o mundo. Com todas essas vantagens, o PDFelement é uma excelente escolha para quem precisa adicionar marcas d’água em documentos PDF e fazer outras edições avançadas de PDF.