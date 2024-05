Mãe de quatro filhos e em busca de uma oportunidade de vida melhor, a moradora de Joinville Aline Gil encontrou no Marketing Digital uma nova fonte de renda que já gerou mais de R$ 60 mil em um único mês.

Natural de Porto Alegre, Aline se mudou para Joinville há 10 anos e atuava como representante de medicamentos. Ela começou a compartilhar dicas de maquiagem no Youtube e fotos no Instagram, atraindo cada vez mais seguidoras e convites de marcas para eventos.

Mas no decorrer do caminho, Aline e o esposo ficaram desempregados. Ela descobriu a gravidez das gêmeas e passou por muitas necessidades. Ela recorda que as seguidoras fizeram mutirão para conseguir arrecadar doações para as recém-nascidas. “Nós precisávamos de ajuda. Meu marido saiu da área da indústria e se tornou barbeiro para o que comer. Seis meses após o nascimento das gêmeas eu engravidei novamente, mesmo tomando anticoncepcional”.

Com a nova gravidez, Aline trocou o nome no Instagram para Mãe Polvo e passou a compartilhar a rotina da maternidade. Com isso, ela começou a trabalhar com diversas marcas e até se tornou embaixadora de algumas.

Em busca de uma nova oportunidade

Após 10 anos trabalhando como influenciadora, Aline sentiu uma mudança no mercado e viu que as marcas optavam mais pelos profissionais que fechavam permutas. Com uma família para sustentar, ela foi atrás de uma nova oportunidade e conheceu o mercado de afiliados. “Há 10 meses comecei a procurar uma nova forma de trabalhar, pois eu tenho quatro crianças e depois delas eu não consegui voltar para o mercado de trabalho. As empresas não contratam uma mãe de quatro filhos, ainda mais na minha área que tinha muitas viagens”, desabafa.

Ela já fez diversos cursos na área, mas não tinha sucesso. Até que ela encontrou uma mentoria que ensina a vender produtos na internet através do tráfego pago. “Trouxe isso para dentro da minha vida. No tráfego pago você pode vender qualquer tipo de produto ou serviço. A mentoria que eu trabalho é para ensinar mulheres a trabalhar com vendas de produtos na internet através do tráfego pago, que é uma estratégia de marketing, e nós não precisamos aparecer”, explica.

Case de sucesso

Aline começou a trabalhar e após ver os resultados, decidiu levar os conhecimentos adquiridos para as seguidoras que, em geral, também eram mães. “ , depois de 10 meses, eu sou mentora, então eu ajudo essas mulheres a aprenderem as estratégias na mesma mentoria que eu fiz. Elas compram a mentoria e eu ajudo elas a fazer com todo o suporte que elas precisam para colocar em prática o que é ensinado”.

A moradora se tornou um case de sucesso em Joinville e, além de desmitificar especulações sobre a área, também ajuda pessoas que estão começando ou que estão em busca de uma oportunidade. Ela reforça que para você começar nessa área, basta um celular e a própria mentoria ensina a levantar um caixa orgânico para conseguir investir em tráfego pago.

“No primeiro mês, em dez dias eu consegui fazer R$ 1,5 mil. No mês seguinte coloquei R$ 30 por dia em tráfego pago e consegui R$ 6,8 mil. No terceiro mês coloquei R$ 2,5 mil em tráfego pago e consegui R$ 22,5 mil e desde então meu saldo nunca baixou. Abril foi o maior mês e consegui R$ 61 mil. Em dez meses de mentoria eu já faturei R$ 250 mil”, destaca.

Ela ainda comenta que quando as pessoas conheceram os resultados de Aline, ela conseguiu levar mais pessoas para a área. “Eu ajudo mulheres da minha cidade, faço encontros presenciais e em lives para tirar dúvidas, para que elas tenham resultados”, conta.

Aline ainda acrescenta que a previsão de crescimento para o mercado de afiliados em 2024 é de 15,7 bilhões de dólares somente no Brasil.

