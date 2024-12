Complexo Chico Wehmuth: o que avançou e o que está parado cinco anos após entidades começarem a ocupar o local

As quatro entidades selecionadas para utilizar as áreas cedidas no Complexo Chico Wehmuth, anteriormente conhecido como Vila Olímpica, terão um novo prazo para apresentar seus planos de trabalho. A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky.

Após a apresentação dos planos e projetos, as entidades serão avaliadas por uma comissão interna da prefeitura. O objetivo da comissão é garantir que as entidades cumpram os planos de trabalho apresentados e as contrapartidas acordadas com o município.

“A ideia é conceder mais tempo para que todas as entidades se adequem e apresentem suas propostas. Cada uma terá o mesmo prazo, que começará a contar a partir da data em que for acionada. Anos atrás, todas as entidades já haviam apresentado um plano, mas alguns deles não estavam alinhados com a realidade ou deixavam de abordar pontos importantes. Agora, todas terão a oportunidade de apresentar projetos mais completos”, explicou o secretário.

Brunno Gabriel de Godoy, membro da comissão, afirmou que cada entidade selecionada precisará apresentar um cronograma de execução detalhado, prevendo a construção de infraestrutura e atividades voltadas à comunidade.

“Será preciso apresentar etapas e prazos, como terraplanagem do terreno, demarcação, drenagem e outras obras necessárias. A concessão é válida por 20 anos“.

Confira detalhes do antigo plano entidades

Automóvel Kart Clube de Brusque (AKCB)

A entidade lançou em agosto de 2022 a pedra fundamental para construção do Kartódromo Internacional de Brusque. A entidade já deveria ter concluído uma etapa do plano inicial, conforme o compromisso assumido, o que não ocorreu. A previsão inicial de entrega era para 2026.

A ideia é tornar o empreendimento o maior kartódromo da América Latina. Como contrapartida, deverá ministrar aulas para crianças e adolescentes carentes. Segundo a secretaria, o clube já apresentou um novo plano, que será analisado assim que todas as entidades o entregarem.

Brusque Futebol Clube

Em 2019, o clube assinou um termo de cessão que compreende um terreno de 72 mil metros quadrados do Complexo. Na ocasião, o espaço foi destinado à construção da Arena Havan e de um centro de treinamento. Como contrapartida, o clube se comprometeu a oferecer vagas gratuitas para uma escolinha de futebol.

No entanto, com relação ao antigo plano, nenhuma das promessas foi iniciada ou concluída. Com o novo projeto, as ideias e os prazos também devem ser atualizados. Segundo a secretaria, o clube já apresentou o novo projeto, que será analisado assim que todas as entidades o entregarem.

CTG Laço do Bom Vaqueiro

Em março de 2021, o CTG Laço do Bom Vaqueiro firmou um contrato com a Prefeitura de Brusque para a utilização da área no Complexo Chico Wehmuth. No acordo, a entidade se comprometeu a realizar eventos regionais anuais, incluindo o Rodeio Crioulo Nacional. Considerada uma das entidades que mais avançaram, o CTG já promoveu eventos e construiu uma cancha e um parque.

No entanto, a contrapartida prevista, que seria a construção de uma área destinada à ecoterapia, ainda não foi concretizada. Questionado sobre o assunto, o CTG informou que a construção da área está prevista para 2025, e ressaltou que, além desse item, todas as demais promessas foram cumpridas. O prazo para apresentação do novo plano é 12 de dezembro.

Jeep Clube (FenaJeep)

Em 2019, o Jeep Clube lançou a pedra fundamental do Centro de Eventos Brusque Jeep Clube, com o objetivo de sediar a Fenajeep e outros eventos. A promessa, pelo menos no que diz respeito à realização de eventos, está sendo cumprida desde 2023.

A entidade não possui contrapartidas a serem apresentadas e, junto ao CTG, é uma das que mais avançou, não devendo sofrer grandes alterações em relação ao plano inicial. O prazo para apresentação do novo plano é 12 de dezembro.

Detalhes da comissão

De acordo com Brunno, o credenciamento para selecionar instituições interessadas em ocupar o espaço público foi realizado há alguns anos, durante outra gestão. Ele acredita que, até o início de 2025, todas as entidades envolvidas devem apresentar suas respostas formais.

“Esses processos estavam parados desde gestões anteriores. Agora, começamos a movimentá-los para verificar se o espaço público será utilizado de forma correta e se as contrapartidas serão executadas”, disse.

A comissão, composta por Brunno e outros dois integrantes, avaliará os projetos apresentados pelas entidades e elaborará questionamentos, que serão encaminhados ao secretário Valdir Walendowsky. Ele, por sua vez, abrirá processos administrativos para solicitar comprovações das ações realizadas.

“O objetivo é garantir que as entidades estejam aplicando o uso do imóvel de forma correta e oferecendo o retorno prometido à comunidade. Com o andamento das avaliações, a expectativa é que o Complexo Chico Wehmuth cumpra sua função como espaço público destinado ao fomento de atividades esportivas, culturais e de lazer”.

