Reconhecimento no mercado

Com uma história de peso no mercado imobiliário catarinense, o Grupo Lumis celebra 36 anos de atuação em 2024. O grupo é composto pelas empresas Lumis Construtora e Urbanismo, especializada em prédios e condomínios de alto padrão, e Costa Sul Urbanismo, focada em empreendimentos horizontais (loteamentos). Juntas, essas empresas somam quase 4 mil unidades vendidas.

O Grupo Lumis também se destaca por sua gestão familiar e valores sólidos, mantendo um olhar sempre voltado para o futuro e para a inovação. Além de sua atuação consolidada na Grande Florianópolis e Sul do Estado, o grupo está expandindo sua presença para o Norte de Santa Catarina. Cidades como Brusque, Porto Belo (Balneário Perequê), Pomerode, Rio Negrinho, Balneário Rincão e Garopaba (ao sul) estão entre os novos mercados onde o Grupo passará a atuar pela primeira vez. Criciúma, no Sul do estado, também é destaque no radar do grupo.

Obras em andamento

Entre as obras em andamento em edificação, estão o Urban, no Centro de Florianópolis, com 7.355 m² em construção e previsão de entrega em 2024; o Live, no Cacupé, em Florianópolis, com 14.888 m² em construção e entrega em 2026; e o Voss Residence, no Balneário Perequê, com 14.771 m² em construção e entrega em 2027. Essas obras totalizam R$ 225 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Além disso, há obras em urbanismo que totalizam R$ 122 milhões em VGV. Trata-se da Reserva do Lago, em Imbituba, com 152.944 m² em construção, tendo a entrega da fase 1 em 2025; e Novo Horizonte 2, em São José, com 32.154 m² em construção e previsão de entrega em 2026.

Nos próximos lançamentos em 2024, estão loteamentos e condomínios de alto padrão, que totalizam R$ 160 milhões de VGV.