O sucesso de um videogame pode ser medido por diferentes métricas, como o número de cópias vendidas, o sucesso entre o público e a crítica ou até mesmo a relevância e impacto cultural do título.

No começo de 2024, um jogo tomou as rédeas do mundo dos games: Palworld. O título apresenta uma mistura de colecionador de monstrinhos com elementos de sobrevivência, o que o coloca em concorrência direta com algumas das maiores franquias. O curioso? Palworld está vencendo a batalha!

E esse não é um evento único. No mais de meio século em que os jogos eletrônicos existem, muitos jogos fizeram sucesso, alguns de maneira inesperada. Entre títulos para os quais desenvolvedores de jogos, tanto os regionais e menos conhecidos , como os mais experientes, não viam potencial e sequências que tinham muito a provar, diversos eventos nos surpreenderam.

Abaixo nós separamos uma lista com 6 dos maiores games de sucesso, perpassando múltiplas épocas, consoles e gêneros. Mais do que somente listá-los, vamos também abordar fatos curiosos sobre cada um, partindo desde a etapa do desenvolvimento até os recordes de venda. Temos muito a explorar!

1 – Resident Evil 2

A franquia Resident Evil 2 foi lançada em 1996, com o primeiro jogo, mas foi no segundo título que a produtora Capcom observou o sucesso sem precedentes. Contando com um gameplay mais refinado, personagens carismáticos e um estilo que marcou gerações, o sucesso depois disso já era uma certeza.

2 – FIFA

A franquia FIFA é, sem sombra de dúvidas, a mais conhecida do gênero de jogos esportivos. Para além do seu gameplay viciante e evoluções gráficas, os títulos se destacam pela presença licenciada de grandes atletas, os quais fornecem autorização e endossam os games lançados anualmente pela EA.

Na internet, um fenômeno similar é visto com Luva Bet Jogo , através do jogo “Luva Melhor do Mundo”, título lançado para casas de apostas online. Assim como acontece com FIFA, a imagem e voz do influencer são utilizadas, algo interessante para fãs. Os jogos devem ser feitos responsavelmente.

3 – Grand Theft Auto V

Lançado em 2013, “Grand Theft Auto V”, mais conhecido como “GTA 5”, lançou um recorde difícil de ser quebrado por seus sucessores: o de jogo com o maior investimento de todos os tempos. Ao todo, sua produção custou quase 300 milhões de dólares, um orçamento equiparável ao de grandes filmes.

4 – Metroid

A franquia de jogos “Metroid” não requer apresentações, mas você sabia que ela tem uma conexão direta com o Brasil? Isso existe no nome de sua protagonista, Samus Aran. Anos após o lançamento do jogo, um dos produtores revelou que o sobrenome foi retirado do eterno rei Pelé: “Aran(tes)”.

5 – Pokémon: Red & Blue

Embora Pokémon seja atualmente a maior franquia de todos os tempos, dentro e fora do mundo dos videogames, as coisas nem sempre foram tão positivas. Durante o lançamento dos primeiros títulos, “Red & Blue”, as primeiras semanas causaram desânimo para os produtores, para dizer o mínimo.

As coisas mudaram de figura quando se começou a falar sobre um monstrinho elusivo presente no jogo, o qual não era capturado através do gameplay convencional do título. O mais surpreendente? O tal monstro, Mew, foi adicionado ao jogo nas etapas finais, poucos dias antes do lançamento do game.

6 – Street Fighter 2

O título Street Fighter é considerado o pai de todos os jogos de luta modernos, o que explica o seu sucesso mesmo décadas após o lançamento. O jogo também tem a distinção de ser um dos primeiros a trazer um personagem brasileiro como parte do seu elenco, com o assustador gigante verde, Blanka.

O mundo dos games é repleto de curiosidades que os fãs mais hardcore sabem de trás para frente, mas sempre existem novos fatos a serem aprendidos. Nos tempos atuais, nunca tivemos tanto acesso aos desenvolvedores e aos processos de criação, o que leva à descoberta de novos fatos curiosos.