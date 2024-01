Tweet no Twitter

Cristiano Ronaldo é uma das maiores lendas da história do futebol, e isso é um consenso entre os amantes da modalidade. Com gols, dribles, jogadas de efeitos e muitos títulos, o Gajo português também é famoso pelos recordes.

Portanto, o craque sempre foi destaque em casas de apostas online e nos gramados por onde passou. Atualmente, defende a camisa do Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas também segue acumulando feitos com a Seleção Portuguesa.

Os recordes de CR7 na seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo conta com diversos recordes na Seleção Portuguesa e, inclusive, os mesmos o colocam no topo da lista mundial entre atletas defendendo os seus respectivos países.

Confira os principais!

Mais participações na Eurocopa: 5;

Mais participações na Copa do Mundo: 5;

Mais jogos em Eurocopa (fase final): 25;

Mais jogos em Eurocopa (inclui eliminatória): 65;

Mais gols em Eurocopa (fase final): 14;

Mais gols em Eurocopa (incluindo eliminatória): 51;

Mais edições de Eurocopa fazendo gols: 5 (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020);

Único jogador a marcar três gols em fases finais da Euro: 2012, 2016 e 2020;

Único jogador a marcar gols em cinco fases finais de Copas: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022;

Primeiro jogador a marcar dez “hat-tricks” por seleção;

Mais gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Uefa: 36;

Mais jogos na fase final de Eurocopa e Mundial: 47;

Mais gols em fases finais de Eurocopa e Mundial: 22;

Mais jogos por seleção: 205;

Mais gols por seleção: 128.

Vale destacar que no caso das participações na Copa do Mundo, CR7 é o atleta que mais atuou por Portugal, mas compartilha o feito mundial com diversos atletas, como Lionel Messi, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon e Rafael Márquez, todos empatados.

Com todos os feitos, CR7 é o maior atleta da história do futebol português, além de, claro, um dos maiores do mundo, até mesmo se contar outras modalidades dos esportes.

Aos 38 anos, CR7 segue em alta

Mesmo com 38 anos, Cristiano Ronaldo segue em alta. Com a camisa do Al-Nassr, ele busca o título do Campeonato Saudita, King’s Cup e AFC Champions League. Já são 25 gols e 10 assistências em 27 jogos pela equipe na temporada.

Além disso, com Portugal, o Gajo se prepara para a Eurocopa em 2024. Ele buscará o seu segundo título da competição e pode ser o último com a camisa do seu país, já que mesmo bem fisicamente, ele está em reta final de carreira.

E por falar em reta final, 2024 também pode marcar o último duelo entre Cristiano Ronaldo x Lionel Messi, um confronto de gigantes históricos marcado pela época de Real Madrid x Barcelona, onde ambos duelavam na Espanha. O Al-Nassr deve enfrentar o Inter Miami em um amistoso em fevereiro.

A expectativa está alta para todos os lados, até os apostadores, que podem ter a última chance de fazer entradas em um confronto com as duas lendas. Vale destacar que é possível apostar em jogos de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr ou Portugal, basta ser maior de idade e estar cadastrado em uma empresa regularizada.