Confira programação do Festival de Som e Comida de Boteco que acontece neste fim de semana em Brusque

Nesta sexta-feira, 20, começa a primeira edição do Festival de Som e Comida de Boteco no pavilhão da Fenarreco. O evento reúne gastronomia de boteco e cervejas artesanais, acompanhados por uma vasta programação musical durante três dias. O festival acontece até domingo, 22.

Ao todo 18 restaurantes da região estarão reunidos para apresentar uma variedade de petiscos tradicionais de boteco. Cada estabelecimento preparará um prato exclusivo para o evento. Estão garantidos no cardápio pratos como batata recheada, comida defumada, comida mexicana e uruguaia, entre outros diversos pratos.

Com os pratos exclusivos, os estabelecimentos vão concorrer pelo título de melhor petisco do Festival de Som e Comida de Buteco.

Bandas locais e regionais também irão se apresentar no pavilhão, trazendo uma variedade de estilos musicais que vão do rock ao samba. O evento conta ainda com a apresentação de bandas locais e regionais.

Para as crianças, o espaço do pavilhão terá um parque de diversões e apresentação de personagens da Disney. O local terá ainda a presença de feirantes e expositores.

Confira a programação:

Sexta-feira, 20/09:

Abertura oficial do evento às 18h;

Apresentação de Adrimel às 18h30;

Apresentação de Júnior e Jovane às 22h;

Apresentação do grupo Destak do Samba às 00h30.

Os ingressos custam R$ 10 até às 20h, após o horário, o valor de entrada é R$ 20.

Sábado, 21/09:

Abertura com DJ Gilson Machado às 11h;

Apresentação da Banda Celebration às 14h;

Clássicos anos 70,80 e 90 às 18h;

Grupo Azaração às 21h30;

Apresentação de Danny & Rafa às 00h30.

Como ingresso, os visitantes poderão entregar 1 quilo de alimento não perecível até às 14h. Após o horário, para a entrada será cobrado o valor de R$ 10 até às 18h, ficando o valor de R$ 20 até o fim do evento.

Domingo, 22/09:

Abertura às 10h;

Apresentação do espetáculo infantil da Disney às 11h;

Apresentação de Raiz e Sertão às 14h30;

Apresentação da banda NBLA com cover de Mamonas Assassinas às 17h.

Até às 14h é possível entrar com a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Após o horário será cobrado o valor de R$ 10.

