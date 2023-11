Confira qual será o calendário de pagamento de impostos em Brusque em 2024

A Prefeitura de Brusque enviou para a Câmara de Vereadores projeto que define o Calendário Fiscal para arrecadação dos tributos municipais de 2024.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pode ser pago em cota única no dia 11 de março, data para ser paga a primeira parcela para quem escolher parcelar.

O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU em cota única terá desconto de 15% no valor devido.

Quem optar por efetuar o pagamento do IPTU em três parcelas, vencíveis em 11 de março, 10 de abril e 10 de maio de 2024, terá desconto de 10% no valor devido.

Ainda há a opção de pagamento em dez parcelas mensais, sem qualquer acréscimo no valor devido. O valor mínimo das parcelas é de R$ 50

A prefeitura ainda estabeleceu desconto de 5% sobre o valor do IPTU do contribuinte que estiver em dia com o IPTU do imóvel até dia 31 de dezembro de 2023.

Confira o calendário para o pagamento do IPTU em 2024

1ª Parcela ou cota única – 11/03/2024

2ª Parcela – 10/04/2024

3ª Parcela – 10/05/2024

4ª Parcela – 10/06/2024

5ª Parcela – 10/07/2024

6ª Parcela – 12/08/2024

7ª Parcela – 10/09/2024

8ª Parcela – 10/10/2024

9ª Parcela – 11/11/2024

10ª Parcela – 10/12/2024

Outros impostos

O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) fixo, referente ao exercício de 2024, deverá ser pago a partir de 31 de janeiro. O valor mínimo das parcelas é de R$ 50.

A cota única do ISSQN deve ser paga em 31 de janeiro. O valor pode ser parcelado em até seis vezes, com pagamento entre janeiro e junho.

O vencimento, em cota única, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), referente ao exercício de 2024, será em 31/01/2024.

Os valores dos tributos municipais serão reajustados em 4,51%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de outubro de 2022 a setembro de 2023.

Já o valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) para o exercício de 2024 foi definido em R$ 5,44.

O calendário e valores serão confirmados após a aprovação do projeto pelos vereadores.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: