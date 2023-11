A carreira de um jogador de futebol é muito curta e sabendo disso a primeira coisa que o atleta busca é uma estabilidade financeira, ou seja, conseguir sucesso para atingir salários com cifras milionárias. Entretanto, existem alguns jogadores que se identificam tanto com um clube que resolvem passar toda a sua carreira defendendo aquela camisa, inclusive, chegando a negar propostas mais atraentes de outras equipes. Pensando nisso, vamos trazer aqui 5 nomes de atletas do futebol brasileiro que foram fiéis aos seus clubes.

Mas não é bem sobre os jogos que nós viemos falar, sendo assim, vamos ao que interessa.

MARCOS – PALMEIRAS

Assumidamente um apaixonado pelo Palestra, Marcos iniciou sua carreira no clube em 1992, o que durou até 2012 quando pendurou as luvas. O goleiro possui vaga cativa no rol de ídolos inquestionáveis do Verdão e por diversas vezes já falou que teve a maior sorte em apenas ter jogado pelo clube, uma vez que era aquele que cresceu vendo no quadro de sua mãe.

ROGERIO CENI – SÃO PAULO

Outro goleiro e outro ídolo supremo de seu time! Rogério ganhou quase todos os títulos que um jogador de futebol poderia conquistar por um clube. Apesar do seu início no Sinop, do Mato Grosso, o arqueiro foi mesmo revelado para o mundo pelo tricolor paulista, onde se tornou o M1TO apelido carinhoso que recebeu dos torcedores.

LEANDRO – FLAMENGO

Considerado o maior lateral-direito da história do Flamengo, Leandro construiu seu caminho no Rubro-Negro das categorias de base ao profissional. Foram 12 anos de serviços prestados (1978 – 1990) e grandes conquistas nesse intervalo, como a Libertadores da temporada 1980/81 e o tricampeonato brasileiro.

NILTON SANTOS – BOTAFOGO

Bicampeão mundial com a seleção brasileira (1958 e 1962), Nilton Santos foi um dos precursores do sistema tático que permite aos laterais buscar o ataque. Das categorias de base ao último ato dentro das quatro linhas, foram 16 anos defendendo as cores do Botafogo. O nome do estádio não é por acaso.

PEPE – SANTOS

Companheiro de Pelé naquele histórico Santos da década de 60, Pepe dedicou toda sua carreira ao Alvinegro Praiano. Ao lado do Rei, conquistou algumas das maiores glórias esportivas de todos os tempos, incluindo duas Libertadores consecutivas. O atacante permaneceu no Peixe entre 1954 e 1969.