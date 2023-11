Com o objetivo de transformar a comunicação de empresas através do WhatsApp, a stoá.chat é uma startup fundada pelo guabirubense Lucas Wippel. O empreendimento oferece serviços de automação de mensagens por uma plataforma própria, permitindo que as empresas automatizem processos de venda, acompanhem pedidos e se relacionem de forma personalizada com seus clientes.

Conforme Lucas, a missão da stoá.chat é revolucionar a forma das empresas se comunicam com seus clientes. Para isso, oferecem automações de mensagens que humanizam a experiência do usuário e fortalecem o relacionamento com a marca.

“A stoá.chat busca se consolidar como a principal referência em automação de mensagens pelo WhatsApp na região, sendo reconhecida pela excelência no atendimento ao cliente e pela capacidade de potencializar o faturamento das empresas”, explica o jovem empreendedor, de 25 anos.

Lucas é especializado em automações de mensagens. Com ampla experiência no Marketing Digital, o guabirubense trabalhou em diversos projetos e foi convidado pela Meta,para integrar um grupo de especialistas em mensagens.

Motivado pela oportunidade de transformar a comunicação entre empresas e clientes, além de carregar consigo a expertise adquirida com os projetos, Lucas resolveu criar a stoá.chat. E foi a experiência em automações e o compromisso em humanizar as interações por meio do WhatsApp, que tornam a stoá.chat uma empresa de destaque no segmento.

Ao idealizar a stoá.chat, Lucas avalia que nem sempre automatizar o atendimento resolve um atendimento. “Uma automação mal feita pode gerar mais dores de cabeça do que uma solução”, diz.

“Colocar as opções de serviço ou produtos com botões para primeiro contato ajuda em certo ponto, mas se as respostas forem muito distantes do cliente, gera uma certa repulsa da marca. É importante uma abordagem inicial mais personalizada e, conforme o usuário vai construindo o caminho, aí sim com respostas mais automatizadas, mas sem perder a essência de comunicação da marca”, explica.

Lucas acredita que a automação de mensagens pelo WhatsApp pode ser uma ferramenta poderosa para fidelizar clientes, aumentar o faturamento das empresas e criar experiências únicas para os usuários.

Ele aponta que, independente do tamanho da empresa, quando o cliente entra em contato, é esperado que alguém dê o retorno e as orientações.“As pessoas gostam de relacionar-se com pessoas. Por isso que na stoá.chat busquei encontrar uma alternativa que pudesse auxiliar nesse sentido. Utilizamos do recurso da inteligência artificial, o qual é feito uma construção personalizada para cada empresa ou marca, auxiliando nessa abordagem inicial. O que para os clientes das empresas gera uma experiência muito mais satisfatória e, por vezes, passa até despercebido que o atendimento foi conduzido por uma plataforma de automação”, completa.

Além disso, a plataforma apresenta excelentes resultados: a stoá.chat já movimentou mais de R$ 100 mil reais em pedidos em menos de 3 meses de operação.

Aumento na Black Friday

Conforme Lucas, com base no sucesso inicial da stoá.chat, é possível estabelecer projeções otimistas de faturamento para os clientes durante a Black Friday.

“Considerando que a Black Friday é o mês mais forte para o comércio, onde as empresas oferecem descontos e promoções atrativas, é esperado que a utilização da solução da stoá.chat potencialize ainda mais os resultados dos clientes. Com a automação de mensagens e um relacionamento direto via WhatsApp, as empresas podem alcançar uma maior quantidade de clientes, aumentando as chances de conversões em vendas e fidelizando-os ao longo do tempo”, detalha.

Assim, ele ressalta que a stoá.chat tem como meta ultrapassar o dobro da projeção de faturamento para os clientes durante a Black Friday. No entanto, ele pontua que os resultados podem variar de acordo com o segmento, porte e estratégias de cada empresa.

“O sucesso do faturamento dependerá da capacidade de cada cliente em aproveitar adequadamente a solução fornecida pela stoá.chat e implementar estratégias eficazes de vendas para atrair e converter clientes”, continua.

stoá.chat – Plataforma de gerenciamento e automação