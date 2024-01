Técnico em Enfermagem

Na área da saúde, tradição de mais de 20 anos do Senac Brusque, o curso de técnico em Enfermagem é o único de Santa Catarina certificado com o selo do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que reconhece a qualidade da formação oferecida. Para a realização da avaliação, a equipe do conselho esteve in loco na instituição de ensino. A simulação realística em saúde e a formação dos professores são alguns dos diferenciais identificados pelo Cofen.

“O selo demonstra a qualidade do nosso ensino. Temos um laboratório equipado para as aulas, contamos com as tecnologias mais avançadas na área”, destaca Francine Rodrigues de Oliveira, coordenadora da Área de Saúde e Beleza.

A duração do curso é de dois anos e meio e as aulas iniciam em fevereiro. Durante o período, os alunos vão desenvolver as principais habilidades de um profissional da área da saúde, podendo atuar em consultórios e hospitais e ainda realizarão estágios para saírem prontos para o mercado de trabalho.

Francine ainda destaca que a categoria teve uma conquista importante no ano de 2023, com a aprovação do piso salarial da enfermagem, e que há muita demanda no mercado local.