Conheça histórico pessoal, profissional e político dos candidatos a prefeito de Brusque

As campanhas dos candidatos a prefeito de Brusque encaminharam ao jornal O Município os currículos com as trajetórias pessoais, profissionais e políticas dos concorrentes ao Executivo municipal.

Disputam a prefeitura André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Veja abaixo os currículos.

Natural de Brusque, André Vechi tem 35 anos e cresceu no bairro Limeira. É filho de Vera e Betinho, e esposo de Letícia. Atualmente reside no bairro Souza Cruz.

Trajetória profissional

Em sua primeira graduação, André Vechi formou-se em Educação Física pela UFSC. Após concluir seus estudos, geriu a própria empresa. Depois, preparou-se para a vida pública, cursando graduação e mestrado em Administração Pública pela Udesc. Em paralelo, ocupou função técnica no governo de Napoleão Bernardes em Blumenau e depois foi convidado a trabalhar na Prefeitura de Brusque.

Trajetória política

Em 2020, André Vechi foi eleito vereador na primeira eleição disputada. No final de 2022, elegeu-se presidente da Câmara e, em maio de 2023, tornou-se prefeito interino. Foi eleito prefeito de Brusque em setembro de 2023.

Cedenir nasceu em Seara, em 1974. Em 1992, mudou-se para Florianópolis para fazer a graduação. Ficou na capital até 2009, quando veio para Brusque. Tem dois filhos, Arthur e Luiza, e é casado com Elizabete da Luz.

Trajetória profissional

Aos 11 anos, começou a conciliar o trabalho e os estudos. Durante o dia era garçom e a noite estudava. Em 1992 iniciou a graduação em História na Udesc e se tornou mestre em 2010. Ao longo de sua trajetória, atuou como professor na rede pública de educação.

Trajetória política

Candidatou-se a deputado federal em 2002 e a vereador de Florianópolis por duas vezes, em 2004 e 2008. Cedenir também atuou como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Na gestão do ex-prefeito Paulo Eccel, foi secretário de Governo, secretário de Comunicação e chefe de Gabinete. Desde 2023 é chefe de Gabinete da deputada Ana Paula Lima em Brasília. Concorreu a vereador em 2020.

Nascido e residente no bairro São Luiz, Danilo Visconti é casado e tem três filhos.

Trajetória profissional

É formado em Direito e tem carreira na área jurídica, ocasião em que atuou como advogado em diferentes áreas do Direito.

Trajetória política

Exerceu o cargo de procurador-geral do município. Além disso, já foi vice-presidente municipal do PSD, antes de se filiar ao Democracia Cristã. Disputa a primeira eleição.

João Martins tem 34 anos, é natural de Brusque e filho de Jorge Luiz Martins e Maristela Dolores Martins. Tem dois irmãos: Jorge Filho e Rafael. É casado com Pamella Melo Nunes Martins e pai de dois filhos: João Joaquim e João Otávio.

Trajetória profissional

Iniciou a trajetória profissional aos 17 anos no setor têxtil. Começou na produção e, ao longo do tempo, migrou para o setor comercial, atuando na parte administrativa da mesma empresa.

Trajetória política

É presidente municipal do PSD. Disputa a primeira eleição.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: