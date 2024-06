Conheça nova presidente da OAB de Brusque, primeira advogada negra a assumir cargo em SC

Daíra Andréa de Jesus assumiu a presidência da OAB de Brusque de forma interina até o dia 17 de junho. Ela é a primeira advogada negra a assumir o cargo em uma subseção de Santa Catarina. Em entrevista ao jornal O Município, ela contou sobre a carreira, gestão e representativa negra no cenário jurídico de Brusque.

Daíra é blumenauense e com 3 anos se mudou para Itajaí, onde reside até hoje. A relação dela com Brusque começou quando ingressou no curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em 2003, período em que conheceu a advogada Anne Caroline Prudêncio, na época estudante de Direito.

Anne atuava na Werner & Schmitz Advogados, escritório em que Daíra começou a advogar quando saiu da faculdade e empresa em que exerce a profissão até os dias de hoje. No início, ela chegou a se mudar para Brusque, mas voltou para Itajaí. A área de atuação dela é famílias e sucessões.

“Me sinto abraçada por Brusque”

Atualmente, por ser lecionar a disciplina Teoria Geral do Processo Civil do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), ela passa todo o dia no município. Ela é professora da instituição há dez anos.

“Muitas vezes acabo ficando por aqui mesmo. Me sinto abraçada por Brusque. Para mim é uma alegria quando alguém diz que sou brusquense”, conta.

Estudar na Univali foi a primeira experiência de Daíra com o ensino privado, pois sempre havia estudado em escolas públicas. Bolsista, ela participou de projetos comunitários durante os cinco anos do curso.

Primeiras experiências com o sistema jurídico

Após dois semestres, estagiou no Ministério Público, Fórum e na Justiça Federal, mas sempre teve a vontade de ir para um escritório de advocacia. “Sempre enxerguei a possibilidade de se fazer justiça por meio da advocacia”, diz.

“Tenho muito orgulho de ser advogada, e mais ainda de atuar em Brusque e de ter os colegas que tenho. No começo foi difícil, o ritmo de Brusque é diferente do de Itajaí. Além disso, a minha pouca idade também foi uma questão. As pessoas olhavam e diziam ‘essa menina não deve entender’. Mas o acolhimento que tive no escritório e na cidade foi muito bom”.

Logo no início da carreira, ela sentiu o racismo e o machismo por ocupar este espaço. Uma dificuldade que ela sentiu, ainda na época da faculdade, foram as poucas referências negras na academia.

“Não tive professores negros. A universidade tinha apenas uma cor na minha época. Eu ia à biblioteca e não tinha literatura negra. Eu não me via. Hoje a gente começa a ver um movimento bem diferente e eu estou bem otimista com o futuro do sistema jurídico como um todo”, diz.

Primeira presidente negra de uma subseção em SC

Em 2022, quando a chapa em que Daíra integra assumiu a gestão da OAB de Brusque, o então presidente Rafael Maia afirmou que, em determinado momento, todos iriam assumir a presidência. Rafael tirou licença do cargo por duas semanas e Daíra assumiu interinamente, como parte do combinado.

Ela é a primeira advogada negra a ser presidente de uma subseção em Santa Catarina.

Sobre isso, Daíra esclarece que, nesse cargo, ela se dirige a todos os advogados e não apenas aos negros.

“Eu reverencio a minha classe e sei como é importante a minha representatividade. Algumas pessoas se incomodam com isso, mas ainda não chegamos no patamar em que dá para parar de falar de racismo. Precisamos nos autoafirmar”, diz.

“Em muitos casos eu enxergo certos comentários como desonestidade intelectual, porque basta olhar a quantidade de juízes negros que nós temos, quantas pessoas negras assumindo postos de poder nos tribunais”.

Outra questão que Daíra percebe no cenário jurídico atualmente é uma ligação entre as subseções do interior com a de Florianópolis. “Antes havia uma distância muito grande, era a impressão que eu tinha. Hoje eles estão sempre com a gente aqui em Brusque. Creio que o futuro da OAB será o melhor possível”, prevê.

