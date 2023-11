O Bike Xperience foi criado com base em um misto de dois conceitos do varejo: o Store in Store, que é uma loja dentro de uma loja e o conceito Pop Up, que é uma loja temporária, com data para iniciar e finalizar a operação. Com um espaço dedicado no patamar de uma loja de fábrica, conta com o atendimento personalizado pelos promotores técnicos da Free Action e vendedores da Havan.

“É uma grande oportunidade do cliente ter acesso a um mix de modelos de bicicletas maior do que já é ofertado nas lojas Havan, podendo adquiri-las dentro da operação da rede, com vantagens do cartão Havan, promoções e parcelamentos em até 10 vezes”