A Cores e Tons, de Guabiruba, celebra no dia 24 de abril de 2024 três décadas de uma história cheia de crescimento, desafios superados e sonhos realizados. A tinturaria e estamparia rotativa, que surgiu da iniciativa de Valmor Carlos Maffezzolli, hoje tem uma área construída de 20 mil metros quadrados e atende mais de 200 clientes do ramo têxtil, principalmente da região do Vale do Itajaí e arredores, mas também de outras regiões do Brasil.

A empresa, que atualmente tem 250 colaboradores diretos, surgiu para atender uma demanda interna de outro negócio da família, mas tornou-se uma potência na prestação de serviços a terceiros. “Ela funcionou assim apenas por quatro anos, entre 1994 e 1998. Desde então, passou a prestar serviço de estamparia rotativa e cresceu muito, apesar dos desafios que o ramo de estamparia proporciona”, conta o diretor da empresa, Carlos Maffezzolli.

Nos anos que se sucederam, a Cores e Tons ampliou a estação de tratamento, modernizou a estrutura, investiu na equipe, ampliou a área construída e em 2015 a empresa alcançou um grande marco, quando passou também a prestar serviços de tinturaria e acabamento, atendendo uma grande necessidade do mercado. “A partir desse momento, a malha do cliente chega até a empresa crua e sai pronta para a venda ou para se transformar em roupas”.

A Cores e Tons foi uma das pioneiras na região em ir além do serviço de estamparia e incorporar a tinturaria e acabamento.