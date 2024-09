Construção de moradias populares é proposta de candidatos a prefeito de Brusque para evitar ocupação em áreas de risco

Os candidatos a prefeito de Brusque opinaram em temas relevantes sobre a cidade. Três perguntas elaboradas pelo jornal O Município foram enviadas às campanhas dos candidatos para que os concorrentes ao Executivo pudessem respondê-las.

Eles já responderam sobre o que pensam em relação a privatizações ou concessões de espaços públicos e também quais suas opiniões referentes à possível mudança de endereço do Albergue.

O terceiro questionamento foi: “A ocupação em áreas de risco é bastante comum em Brusque. São quase 4 mil residências e mais de 15 mil pessoas morando em locais inadequados. O que pretende fazer a respeito?”. Veja as respostas abaixo.

Para evitar ocupações em áreas de risco, todos os quatro candidatos dizem que têm intenção de construir moradias populares, por meio de programas e ideias distintos apresentados por cada candidato.

Resposta: Hoje, o município de Brusque se encontra com 488 inscrições atualizadas no setor de Habitação aguardando uma moradia. Neste sentido, atuamos em três frentes para garantir que o cidadão nesta situação garanta a sua casa própria:

Primeiro, com a manutenção do auxílio moradia, garantindo que a pessoa que está em dificuldades consiga pagar o seu aluguel. Em segundo, trabalhando junto à Caixa Econômica Federal para a liberação de apartamentos vazios nos condomínios do Sesquicentenário e o Minha Casa Minha Vida. Os dois primeiros imóveis já serão liberados no próximo mês.

Por fim, com a revisão da legislação, onde fizemos importantes modificações na Revisão do Plano Diretor, assim como atualizamos a lei de Habitação, que estava defasada.

Com a casa arrumada, nossa proposta é que a partir de agora avancemos com projetos estruturantes na área de habitação, expandindo a oferta de novas unidades habitacionais de interesse social por meio de recursos estaduais e federais, e estimulando parcerias com o setor privado para a construção de habitações sociais, oferecendo incentivos e desburocratizando processos.

Resposta: Grande parte desse problema precisamos atribuir aos cinco prefeitos de direita que vieram após o governo petista de Brusque, encerrado em 31 de março de 2015. Nenhum dos cinco construiu uma única moradia popular sequer, fazendo com que áreas inadequadas, algumas delas interditadas entre 2009 e 2015, voltassem a ser ocupadas.

Eleito, uma das primeiras medidas será a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e voltar a construir moradia popular em Brusque. Além disso, vamos garantir o funcionamento do programa de regularização fundiária, mais um exitoso da gestão petista de Brusque, garantindo que centenas de famílias possam ter a escritura de seu imóvel.

Também vamos fazer valer as regras do Plano Diretor e garantir o funcionamento técnico da Fundema e Ibplan, sem interferências de politicagem.

Resposta: Vamos trazer novamente o programa Casa Popular já no início de 2025, trazendo mais dignidade à comunidade necessitada. É inadmissível que Brusque não tenha mais esse programa.

Em nosso governo daremos uma atenção especial à questão de moradia, desde a construção de casas até a regularização das moradias, pois entendemos que, depois da saúde, a moradia digna é um direito de todo cidadão.

Resposta: Temos dois grandes projetos: retomar o programa de casas populares a partir do ano que vem, onde vamos proporcionar moradias dignas para que muitas pessoas possam sair desses lugares, e também lançar o programa Terreno Solidário, onde as pessoas receberão um local para construir suas casas.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: