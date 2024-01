Uma solução que traz mais agilidade no atendimento, um serviço de acolhimento no mesmo dia, que proporciona acesso rápido e resolutivo a saúde. Confira como funciona:

Acolhimento eficiente

A Clínica Unimed está pronta para receber você de segunda a sexta, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 11h. A equipe de enfermagem realizará uma avaliação inicial, fornecendo orientações e encaminhando para consulta médica conforme a disponibilidade do dia.

Equipe qualificada

Na Unimed, há uma equipe de enfermagem dedicada ao seu acolhimento inicial. Com profissionais qualificados, você receberá a atenção e cuidados necessários para iniciar seu atendimento médico.

Atendimento no mesmo dia

Após o acolhimento, se houver indicação para consulta no mesmo dia, aguarde apenas o tempo necessário para atendimento médico, informado no momento do agendamento.

Agendamento rápido

Se não houver disponibilidade imediata, a equipe da Unimed agendará sua consulta para o mesmo dia ou, no máximo, em até 48 horas. O objetivo é oferecer conveniência e flexibilidade para atender às suas necessidades.

Variedade de atendimentos

Da medicação a curativos, passando por exames laboratoriais, ultrassonográficos e outros procedimentos médicos, a Unimed Brusque está à disposição para auxilia-lo a solucionar suas necessidades em atenção à saúde.

No caso de atendimento de urgência e emergência, procure serviço de Pronto Socorro credenciado ou Serviço SOS Unimed.

Atendimento para todos

Seja adulto ou pediátrico, a Unimed conta com uma equipe de médicos, pronta para acolher e cuidar de toda a família, atendendo clientes Unimed, particulares e sindicatos.

Missão Unimed

A missão da Unimed é proporcionar soluções em saúde aos clientes, sendo referência na excelência da prestação de serviços, isso é traduzido através de um acesso rápido e resolutivo.

Não deixe sua saúde para depois. Venha para a Unimed e experimente o acolhimento no mesmo dia. Sua saúde merece toda a atenção que oferecemos!