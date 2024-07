Convenção do PL em Brusque oficializa André Vechi e Deco Batisti na disputa pela reeleição

André Vechi e André Batisti, o Deco, foram confirmados na disputa pela reeleição aos cargos de prefeito e vice de Brusque nas eleições de outubro. A convenção do PL, partido da dupla, foi realizada na noite desta segunda-feira, 22, na Sociedade Santos Dumont.

A coligação é formada por PL, PP, PRD, Podemos e Republicanos. Os partidos já haviam declarado apoio ao prefeito e vice meses antes. Os presidentes municipais das legendas que integram a coligação discursaram no começo do evento.

O prefeito André Vechi lembrou que o PL foi o primeiro partido a apoiá-lo no período em que assumiu como prefeito interino, função que exerceu até ser eleito em setembro de 2023. Além disso, o prefeito destacou os projetos durante o mandato e classificou o próprio governo como “técnico”.

“A política e a técnica andam juntos. Muitos desse time já fazem parte do governo e estarão juntos novamente se a população de Brusque permitir. Se quiséssemos fatiar o governo para mais acordos, conseguiríamos. Porém, se para ganhar a eleição precisar sentar com gente ligada à corrupção, estou fora”.

O vice-prefeito Deco Batisti agradeceu aos partidos que fazem parte da coligação pelo apoio, disse que se trata de um “projeto de cidade”, como definiu, e também incentivou a união de esforços entre o grupo para eleger maioria na Câmara de Vereadores.

“Hoje, há uma briga entre direita e esquerda. Primeiro, para ser de direita, tem que ser direito, tem que querer a coisa certa. É isso que esse time quer: quer entregar mais para a cidade com menos”, disse o vice-prefeito no ato.

Foram exibidos durante a convenção vídeos de apoio à dupla gravados pelo governador Jorginho Mello (PL), pelo deputado estadual Nilso Berlanda (PL-SC) e pelos deputados federais Zé Trovão (PL-SC), Jorge Goetten (Republicanos-SC) e Júlia Zanatta (PL-SC).

Estiveram presentes no evento a deputada federal Daniela Reinehr (PL-SC); o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC); o prefeito de Canelinha, Diogo Francisco Alves Maciel (PL); o vice-prefeito de Botuverá, Valmor Costa (PL); e o filho do governador Jorginho Mello, Bruno Mello, que representou o pai.

Vechi e Deco se elegeram na eleição suplementar de 2023, após a cassação de mandato do ex-prefeito Ari Vequi (MDB) e do ex-vice-prefeito Gilmar Doerner (sem partido). A dupla soma pouco mais de um ano de mandato e, em outubro, deve tentar disputar a preferência do eleitor por mais quatro anos à frente do Executivo.

