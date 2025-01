A Promoção Festival de Prêmios da Unicred reforça o cooperativismo ao oferecer soluções financeiras e incentivar a sustentabilidade. O cooperado Fábio Zordan Fraracio, de Blumenau, foi contemplado com um BYD Dolphin, carro 100% elétrico que simboliza a inovação e a mobilidade sustentável. A campanha, alinhada às práticas ESG da cooperativa, distribuiu mais de R$ 1,5 milhão em prêmios ao longo do último ano. Com essa iniciativa, a Unicred Vale fortalece seu compromisso com os cooperados e com um futuro mais sustentável.

Cooperado da Unicred há um ano, o morador de Blumenau Fábio Zordan Fraracio teve um fim de semana ainda mais especial após receber, na última sexta-feira, 24, a chave de um novo BYD Dolphin. Ele teve um de seus números da sorte premiado na campanha Festival de Prêmios Unicred, que ao longo do ano passado distribuiu mais de 1,5 milhão em prêmios.

Fábio recebeu a chave das mãos dos gestores da Agência Blumenau, localizada na rua 7 de Setembro, além do 2º vice-presidente, Dr. Edson Tafner, e do diretor-executivo, Agnaldo Leandro Ábila. Empresário do ramo têxtil, Fábio explicou o motivo de ter escolhido a Unicred. “Foram as facilidades em linhas de crédito e o atendimento. É uma coisa que sempre valorizo muito, o relacionamento com a instituição”.

O cooperado fala que foi uma grata surpresa de Natal. “Foi inesperado. Recebi a informação no dia seguinte ao Natal por meio do Jonathan Tobias, o gerente, que me surpreendeu com essa boa notícia”. O empresário já aproveitou para abastecer o automóvel na própria Agência da Unicred, que conta com um ponto de carregamento para carros elétricos. O acesso é gratuito e disponibilizados para os cooperados Unicred.

A campanha Festival de Prêmios Unicred ocorreu durante o ano de 2024, e os cooperados participantes receberam números da sorte proporcionais as soluções elegíveis descritas no regulamento. Os sorteios ocorreram por meio da Loterial Federal.