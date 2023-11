Corpo de adolescente que se afogou é encontrado em Itapema

O corpo do adolescente de 14 anos que desapareceu enquanto se banhava na Meia Praia, em Itapema, foi localizado no fim da tarde dessa quarta-feira, 1. Eram cerca de 17h45 quando os guarda-vidas conseguiram avistar Victor Warllen de Paula no mar.

Ele foi arrastado pelo mar junto de outra vítima de 13 anos no domingo, 29, que foi resgatada ainda sem sinais de afogamento. Já Vitor acabou submergindo. Eles estavam na praia com familiares.

Ainda na tarde de domingo os bombeiros iniciaram as buscas com apoio do helicóptero Arcanjo, embarcações e mergulhadores. A procura seguiu até essa quarta-feira, quando um guarda-vidas encontrou o corpo próximo ao posto de salvamento 04.

Nas redes sociais, a prefeita de Itapema deixou o apelo: “Mesmo com todos os esforços dos salvas-vidas, reforço a importância de tomar cuidado e sempre observar a sinalização na praia. Peço também ao governo do Estado que aumente o nosso efetivo de salva-vidas nesse período de pré-temporada de verão”.

Vitor foi velado no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Itapema, na manhã deste Dia de Finados.

Adolescente desaparecido em Florianópolis

Na capital, as buscas por um adolescente de 13 anos que desapareceu no mar na praia dos Ingleses seguem desde a mesma data. Segundo o Corpo de Bombeiros, um grupo de amigos estava fazendo a trilha no canto direito da praia, quando ele decidiu entrar no mar e desapareceu.

