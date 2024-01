Corpo de homem desaparecido é encontrado em cânion da Serra catarinense

O corpo de um homem foi encontrado no Cânion do Funil, em Bom Jardim da Serra, na manhã da terça-feira, 9. O caso aconteceu por volta das 8h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava desaparecido desde a segunda-feira, 8. Ele era um turista, morador de São Paulo.

Quando a equipe chegou no local, a família da vítima, o proprietário do terreno e uma dupla de montanhistas profissionais já estavam no cânion

As buscas duraram aproximadamente uma hora. O foco foi encontrar vestígios nos paredões e platôs nas proximidades dos últimos pontos, porém, nada foi localizado.

Apoio aéreo

A aeronave Águia 04 também prestou apoio nas buscas e localizou o homem a cerca de 50 metros afastado da linha do paredão e 160 m abaixo do ponto alto do cânion. Ele foi encontrado no último ponto onde foi visto.

Após encontrá-lo, o Águia voltou para a parte alta, deixou alguns equipamentos para minimizar o peso da aeronave e retornou para o içamento do corpo.

Devido a uma densa neblina, não havia condições de visibilidade para retorno ao local onde o corpo estava, e, por isso, a equipe abortou o resgate.

Resgate interrompido

Por causa da dificuldade de acesso da aeronave, os dois montanhistas, devidamente autorizados pelos bombeiros, desceram com o uso de cordas.

Eles colocaram o corpo em uma maca dentro do saco cadavérico para ser recuperado no dia seguinte.

Na manhã seguinte, as equipes retornaram e retiraram o corpo do local. Não foram divulgadas mais informações sobre a ocorrência.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: