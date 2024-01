Corpo de homem é encontrado com sinais de violência nos fundos de estabelecimento em Bombinhas

O corpo de um homem foi encontrado com sinais de violência no bairro Bombas, em Bombinhas, na noite do sábado, 20. O caso aconteceu na rua Flamingo por volta das 20h.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o solicitante relatar ter encontrado um homem caído nos fundos do estabelecimento dele com sinais de violência. O Samu foi até o local e levou o corpo para a UPA, onde foi constatado o óbito.

Foram encontrados vestígios de sangue em pedaços de madeira, pedras e na calçada em frente ao estabelecimento.

O solicitante também relatou que o local é frequentado por pessoas em situação de rua., motivo pelo qual foi até o estabelecimento. Dentro do local foi encontrada uma mala preta contendo papéis com nome de um homem.

A PM realizou buscas e identificou três homens que mencionaram uma briga ocorrida no local. Um deles citou o apelido de um homem, que possivelmente era a vítima.

A Polícia Civil e Científica foram acionadas para a ocorrência; Não foram divulgadas mais informações.

Assista agora mesmo!

Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana: