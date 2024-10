Corpo de homem é encontrado dentro de carrinho de compras em Itajaí

O corpo de um homem de 43 anos foi encontrado em um carrinho de compras na noite desta segunda-feira, 28, em Itajaí.

As autoridades localizaram o corpo por volta de 21h30 na rua João Bertoldo da Rosa, no bairro Ressacada.

A Guarda Municipal informou que estava de serviço e, em rondas pelas proximidades do campo de futebol do bairro Ressacada, quando, ao lado do local conhecido como Matadouro, visualizou um aglomerado de pessoas em volta de um carrinho de supermercado.

Ao se aproximar, os agentes encontraram o corpo do homem no interior do carrinho, com a cabeça para fora. Ele apresentava diversas lesões pelo corpo e que ainda possuía sinais vitais. Os bombeiros foram acionados. Porém, no momento da chegada dos socorristas, ele já estava morto.

A Polícia Militar informou que, através da tatuagem encontrada no peito da vítima, foi possível identificá-lo, sendo um homem em situação de rua, de 43 anos, natural de Blumenau, com diversas passagens policiais, incluindo violência doméstica, furto, roubo, dano e tráfico de drogas.

No momento da chegada da PM, a vítima já estava ao chão coberta por uma manta posta pelos bombeiros. Aparentemente não havia sinais de perfuração por arma de fogo nem por objetos cortantes. Até agora, não se sabe a causa da morte. Não há informações de que alguém tenha sido preso.

