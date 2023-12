Corpo é encontrado em barraca de camping em rio do Norte de SC

Um corpo foi encontrado durante o fim da manhã desta quarta-feira, 28. O caso aconteceu por volta das 11h, em um rio localizado na BR-116, na rua do Servidor, no bairro Autódromo, em Mafra, no Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Chegando no local, os bombeiros encontraram um corpo, que não foi possivel identificar quem era, enrolado em uma barraca de camping na margem do rio. Após avaliação, foi possivel constatar que a pessoa já estava morta, sem sinais vitais.

Segundo testemunhas, a vítima estava pescando com um amigo e caiu no rio, e acabou se afogando. Após a chegada da Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícia, foi efetuado a retirada do corpo da água e deixado aos cuidados dos órgãos competentes. Não foi informado sobre possibilidade de crime.

