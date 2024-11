Tradição à mesa

A Cozinha dos Pretos se destaca pela autenticidade dos pratos, que remetem à tradição gaúcha e à culinária dos tropeiros. “Tentamos sempre cultivar os pratos do Sul aqui, mantendo a essência da comida campeira”, comenta Diogo.

Além disso, a empresa conta com uma equipe de assadores para atender grandes eventos, como festas de família, aniversários, confraternizações de empresas e encontros de amigos. O valor é cobrado por pessoa, conforme o cardápio escolhido, que pode ser consultado no Instagram ou via WhatsApp.

Para levar a Cozinha dos Pretos ao seu evento, basta entrar em contato pelo direct no Instagram @cozinhadospretos.ofc ou pelo WhatsApp (47) 99955-3805 e solicitar um orçamento.