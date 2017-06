Criminosos invadem dois imóveis no mesmo terreno, no Guarani

Uma casa e uma oficina mecânica foram alvos de criminosos no domingo, 4, na rua Ernesto Bianchini, no Guarani. O proprietário dos imóveis relatou para a Polícia Civil que os dois ficam no mesmo terreno.

Os criminosos furtaram da empresa a quantia de R$ 5 mil em espécie, um notebook Philco e duas caixas de lâmpadas automotivas. Na casa foram furtadas roupas, três pares de tênis da Olympikos, New Balance e Nike, ferro de passar roupa, meias e cuecas.

Segundo o homem, os criminosos ainda danificaram o ar-condicionado, fizeram uma bagunça dentro da casa, comeram alguns alimentos e deixaram as sujeiras em cima da mesa.

Ele acionou a Polícia Militar e os policiais informaram que os possíveis autores do furto foram presos, pois durante uma prisão feita pela PM, um suspeito calçava o tênis da marca New Balance furtado na casa.