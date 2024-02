CVV de Brusque abre inscrições para curso de novos voluntários; saiba como participar

O Centro de Valorização da Vida (CVV) divulgou que estão abertas as vagas para o curso de novos voluntários. O curso será realizado no sábado, 17, das 14h às 18h, e no domingo, 18, das 8h às 12h. As inscrições podem ser feitas por telefone e também via e-mail.

O curso será realizado de forma presencial na sede da entidade na avenida Primeiro de Maio, 14, no bairro Primeiro de Maio.

Os interessados podem entrar em contato com a entidade através do número de telefone (47) 98915-2763 e pelo e-mail: brusque@cvv.org.br.

