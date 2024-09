Há mais de 10 anos no mercado, a Ideia Comunicação é especialista em produção de conteúdo em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Com uma equipe de jornalistas formados e experientes, a empresa oferece serviços de assessoria de imprensa, comunicação institucional, produção de biografias, livros, revistas corporativas e demais periódicos empresariais e históricos.

“A distância entre o que foi uma pessoa e o que se recorda dela é a literatura”. A frase de José Saramago inspira a atuação da empresa no segmento de livros e revistas. Em um mundo de profunda concorrência, nada é tão único e valioso quanto as próprias histórias, marcadas por desafios, resiliência e esperança. Por isso, investir em uma produção editorial é estabelecer um novo vínculo com seu público-alvo, tornando-se conhecido e reconhecido por conteúdos humanizados, que existem para além de produtos e processos.

“Nesse sentido, a publicação de livros e revistas se torna a forma mais perene de dialogar com o presente e com o futuro, já que as publicações revelam fatos e acontecimentos, com ética e responsabilidade, diante da finitude da vida”, explica a sócia-proprietária e jornalista da Ideia Comunicação, Guédria Motta.