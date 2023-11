Planejar um casamento nunca é uma tarefa fácil, ainda mais quando se faz isso sozinho. A Daro Eventos, para auxiliar os casais que planejam o tão sonhado matrimônio, realizará a 2ª Amostra de Casamento nos dias 1 e 2 de dezembro. O evento acontecerá no chalé do Paraíso, espaço da Daro no bairro Cedro Alto, em Brusque.

O público-alvo da amostra é os casais que pretendem casar. Fornecedores estarão no local e os frequentadores poderão conversar com eles em busca daquilo que mais se encaixa com o casamento na visão do casal. O evento se trata, na prática, de uma assessoria para o casamento.

O encontro é destinado desde para quem deseja ir ao chalé do Paraíso para já sair de lá com todo o casamento “fechado”, ou seja, com o planejamento completamente decidido, até para quem pretende obter um conhecimento inicial daquilo que mais quer para a data especial.

Daiana Muller, administradora do chalé do Paraíso e da Daro Eventos, explica que o encontro levará o casal para dentro de uma festa de casamento. Os frequentadores poderão encontrar tudo sobre gastronomia, fotografia, convites e muito mais. No evento, também contará com degustação.

“Para quem pensa em casar, encontrará todos os fornecedores no dia. A pessoa pode fazer orçamento, ver o material, verificar o que o fornecedor oferece, entre outras possibilidades. O foco são as pessoas interessadas, os casais que querem casar”, revela Daiana.

Para participar, basta preencher um breve cadastro por meio do link. É cobrada uma pequena taxa no valor de R$ 10 por pessoa. Clique e faça seu cadastro