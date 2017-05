Defesa Civil alerta para possíveis movimentações de terra

A Defesa Civil de Brusque emitiu alerta à população na manhã desta quarta-feira, 31, para o risco de deslizamentos, devido ao alto volume de chuva das últimas 72 horas e por consequência, o solo encharcado. Em caso de emergências a população deve entrar em contato com o órgão, pelo telefone 199.

Deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.

De acordo com a Epagri/Ciram, nesta quarta-feira o tempo continua instável, com chuva moderada a forte em alguns momentos. Boletins do tempo, nível do rio e cotas das ruas podem ser acompanhados pela página da Defesa Civil de Brusque.