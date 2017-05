Defesa Civil registra dois casos de deslizamentos em Brusque

Dois deslizamentos foram registrados pela Defesa Civil de Brusque nos últimos dias por conta das constantes chuvas. Os casos ocorreram nos bairros Cedro Alto e Azambuja. Neste último, o órgão recomendou aos moradores que não utilizem os cômodos próximo ao talude.

A Defesa Civil alerta que caso se confirme a previsão de mais chuvas para os próximos dias, há riscos de novos deslizamentos.

O coordenador do órgão, Adão dos Santos Cintra, explica que esses novos casos poderão ocorrer, mas de forma mais pontual, já que o solo está encharcado em virtude das últimas chuvas.

No entanto, depende da intensidade da chuva, se ocorrer. “Nenhuma área específica está recebendo monitoramento diferenciado, porém, sempre se mantém o monitoramento sistemático das áreas de risco do município, realizado principalmente pelo acumulado de chuva das regiões”, informa.

Cintra acrescenta que caso uma das regiões atinja o nível crítico de chuvas, é realizado o acompanhamento da área. Ainda, como o município está incluso entre os 821 municípios prioritários de monitoramento do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), sempre que os níveis de chuva se tornam preocupantes se emite alerta de risco de deslizamento. Entretanto, nas chuvas dos últimos dias, o município recebeu nenhum alerta.

Como a chuva tem sido bem distribuída no espaço/tempo e com intensidade moderada, não há grandes motivos para a Defesa Civil se preocupar. Porém, como de praxe, é realizado o acompanhamento do nível dos rios e volume acumulado de chuva.

Erosão preocupa moradores do Zantão

Desde 2008, após a grande enchente que afetou toda a cidade, os moradores da rua ZT 002, no Zantão, sofrem com um desmoronamento na rua. A moradora Talita Herdt Pereira informa que com as fortes chuvas de verão e do mau tempo dos últimos dias o buraco aumentou e tomou conta de parte do terreno de sua casa.

“É uma situação que coloca em risco a única coisa que minha família tem. Os outros moradores da rua também estão sendo atingidos com essa falta de preocupação do poder público”, diz.

O coordenador da Defesa Civil afirma que está ciente da situação, no entanto, durante as chuvas dos últimos dias não foi recebida solicitação de vistoria n área. Ele ressalta que, periodicamente, são visitadas as áreas de risco do município e na última visita ao local se observou que parte da pista de rodagem da rua foi tomada pela erosão existente desde 2008. “Com isso, impediu o tráfego em parte da via, porém sem infringir risco iminente às residências”, avalia Cintra.

Talita conta que já fez contato com a Defesa Civil, Secretaria de Obras e Câmara de Vereadores, porém, até o momento não recebeu nenhuma resposta.

Segundo Cintra, a Secretaria de Obras também tem ciência da situação. O Município tentou contato com o secretário da pasta, Renato de Borba, mas não conseguiu localizá-lo.