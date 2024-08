Deputada federal de SC aciona PGR contra linguagem neutra no hino nacional

Linguagem neutra

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) acionou a Procuradoria Geral da República com notícia-crime contra Lula e o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) pelo uso de linguagem neutra durante o Hino Nacional em um comício na Zona Sul de São Paulo. No evento com o presidente, uma cantora trocou a frase “Dos filhos deste solo” para “Des filhes deste solo”. Sem comentários.

Eleição garantida 1

O pesquisador, fundador e presidente do Instituto Mapa, José Nazareno Vieira, o Zeno, chama a atenção para um contexto plebiscitário das eleições municipais deste ano quando o atual prefeito é candidato à reeleição. Esses prefeitos só perdem para eles mesmos, assegura ele, com base na sua experiência de mais de 30 anos de atuação em pesquisas.

Eleição garantida 2

Exemplos mais vistosos vêm dos dois municípios mais importantes da região Norte catarinense. Em Joinville, o prefeito Adriano Silva (Novo) tem índice de aprovação de 74,6% e atualmente registra 60% nas intenções de voto na última pesquisa realizada no município. Em Jaraguá do Sul o atual prefeito, Jair Franzer (MDB), tem avaliação positiva da gestão de 70¨% e lidera as pesquisas com 37,9%. Ambos registram taxas de rejeição inferiores a 10%.

Anistia questionável

Quantos dos professores da rede estadual que, insubordinando-se às exigências sanitárias, se negaram a vacinar-se contra a covid-19 e transmitiram a doença para seus alunos e colegas? Talvez alguns até tenham morrido. Difícil estimar isso. Diante disso, quem cumpre a lei e repele impunidade, questiona a sanção de lei pelo governador Jorginho Mello, por iniciativa dele e aprovada por unanimidade no Legislativo, que os anistia de qualquer penalidade.

Medicina na Serra

A UFSC confirma: a primeira turma do recém-autorizado curso de Medicina do Campus de Curitibanos terá 25 vagas anuais totais, das quais 18 para ingresso pelo vestibular e sete pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). O curso começa em março de 2025. O edital do vestibular será lançado na próxima terça-feira.

Indecisão

Analistas políticos tentam entender os motivos levam 65% dos eleitores de Florianópolis a ainda estarem indecisos quanto a nomes para prefeito, conforme pesquisa Quaest contratada pela rede NSC. Entre os que já definiram seu voto, o levantamento deu 40% para Topázio Neto (PSD), 16% para Dário Berger (PSDB) e 13% para Marquito (PSOL).

Projeto premiado

Trocentas vezes com obras embargadas pela Justiça Federal, sob diferentes motivos, alguns risíveis, o projeto da Ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, recebeu anteontem prêmio na categoria Melhores e Maiores Obras 2024 durante a Semana Nacional de Engenharia, em São Paulo.

Manipulação

Foi a Polícia Civil de SC quem deu indicações para sua congênere do Rio de Janeiro prender, desde ontem, criminosos que manipulavam máquinas de bichos de pelúcia naquele Estado. Lá, como se apurou aqui, o sistema eletrônico dos equipamentos era programado para que o jogador tivesse sucesso na captura do bicho somente após um determinado número de jogadas, mediante a liberação de uma corrente elétrica.

Bilionários

Na nova Lista Forbes lançada terça-feira, 10 companhias brasileiras são verdadeiros celeiros de bilionários, seja por herança ou por participação. A catarinense Weg, de Jaraguá do Sul, tem 29 membros entre eles. Contando os descendentes dos fundadores, o patrimônio é de R$ 85,53 bilhões. Para efeitos comparativos: o orçamento municipal deste ano da riquíssima cidade é de quase R$ 1,1 bilhão.

Avançou, mas…

Avançaram na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, quatro propostas que compõem o pacote de retaliação do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal. Sob coordenação de Caroline de Toni (PL-SC), seus relatórios foram lidos anteontem e a oposição mostrou ter maioria para aprová-los, mas o governo usou o regimento e pediu vista, o que permite seu adiamento por duas sessões do plenário. Elas preveem a autorização para o Congresso sustar decisões do STF que supostamente exorbitem funções da Câmara e do Senado e que limita as decisões monocráticas dos ministros do tribunal.