Deputado federal de SC quer regulamentar atividades de influenciadores

Influenciadores

Dá para imaginar a polêmica quando a grande mídia nacional tomar conhecimento de projeto do deputado federal catarinense Jorge Goetten (Republicanos-SC): propõe regulamentar a atividade de influenciadores digitais, proibindo, por exemplo, a divulgação indiscriminada de produtos e serviços de alto risco, como apostas e jogos de azar.

Freio trans

O colunista Cláudio Humberto é quem diz que a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) quer impedir que criminosos condenados por crimes hediondos alterem seu nome e gênero no registro civil. A congressista catarinense cita o “sucesso” da esperteza no exterior e quer aqui também.

Presença feminina

Entre julho e setembro de 2024, SC registrou a abertura de 65.361 novos negócios, um crescimento de 10,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. O que chama a atenção é que a participação feminina continuou a crescer: 87.244, ou 40,5% do total, tiveram registro de mulheres como novas sócias dos empreendimentos. Os dados são da Junta Comercial do Estado (Jucesc).

Endereço do crime

A Polícia Civil do Rio do Rio de Janeiro fez ontem uma grande operação no Complexo da Maré e na Baixada Fluminense, para cumprir 20 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão contra suspeitos de roubos e furtos de veículos. As investigações apontavam uma quadrilha especializada no desmonte para imediatamente vender suas peças. E boa parte delas era remetida para Criciúma.

Discriminação

Bolsonaristas veem anjos e demônios em todo lugar. No megaevento religioso Cirio de Nazaré, em Belém, no Pará, no último final de semana, foi permitido ao presidente Lula levantar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nada demais se no mesmo evento, há dois anos, Bolsonaro, então presidente, foi proibido sequer de tocar na imagem.

Arte & Literatura

Como de praxe, o Instituto Collaço Paulo – Centro de Arte e Educação, em Florianópolis, aciona a cada exposição uma série de atividades e ações vinculadas aos programas públicos oferecidos de forma gratuita. “Máscara Humana”, que valoriza o legado de Rodrigo de Haro (1939-2021), abre nesta quarta-feira, com uma agenda que inclui sessão de autógrafos para a primeira publicação impressa com o selo da instituição. No dia 29 ocorre o Instituto Conversa e o lançamento de “Rodrigo de Haro e a Ópera do Mundo”, de Raul Antelo. Antes dos autógrafos, o professor, pesquisador e conferencista, que escreveu de olho em 25 desenhos do artista, fala sobre Rodrigo de Haro e o livro.

Esag 60 anos

Completam-se hoje 60 anos de criação da Escola Superior de Administração e Gerência (Esag), de onde surgiu a Universidade do Estado de SC (Udesc). Durante todo esse tempo construiu a imagem que tem hoje: de uma das melhores de sua área no país e por onde passaram nomes que depois brilharam na administração pública e na política do Estado, como o atual senador e ex-governador Esperidião Amin.

Concessão

Em entrevista à TV Bandeirantes, o governador Jorginho Mello disse como será viabilizado o ainda sonhado Corredor Rodoviário Litorâneo Norte (com percurso desde a Via de Contorno da Grande Florianópolis, em Biguaçu, até Joinville: será em parceria com a inciativa privada, na forma de concessão.

Registro negado

A Justiça Federal manteve a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que negou o pedido de registro da marca “Pronta Pele”, requerido por um morador de Florianópolis interessado em criar franquias do ramo de estética, por colisão com a marca “Prontopele”, de uma clínica dermatológica com sede em Recife. A 4ª Vara Federal da capital catarinense entendeu que pode haver confusão entre as denominações, mesmo atuando em ramos semelhantes.

Herói da Pátria

A Comissão de Educação do Senado aprovou ontem projeto de lei que concede ao notável educador, antropólogo e político Darci Ribeiro a inscrição no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Se não for apresentado recurso para votação no plenário, segue para sanção do presidente Lula. Três mulheres catarinenses estão lá: Antonieta de Barros, Anita Garibaldo e Zilda Arns.