Desfile de Natal e inauguração de parque: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

1. Desfile de Natal de Guabiruba

O Natal Mágico de Guabiruba segue com atrações neste fim de semana. Na sexta-feira, 29, começa o Festival Delícias de Natal, com a Feira Gastronômica às 17h, Coral de Sinos “GlockenChor” às 18h, Teatro “Um Pinheiro Diferente” – Grupo Cobaia Cênica das 19h às 19h40, e show da Banda The HeadCutters das 20h30 às 22h30. No sábado, 30, o público poderá conferir o grupo Camelos de Belém (terno de reis) às 17h, Desfile Alegórico às 19h30 e show de Natal com Ally Knhis e Convidados das 21h às 23h. Já no domingo, 1º de dezembro, ocorre a largada da Corrida do Pelznickel às 7h30, com apresentação musical do DJ Leokdio durante o evento. Todas as atividades têm entrada gratuita e acontecem no Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva, no bairro Lageado Alto. O Natal Mágico segue com programação até 24 de dezembro.

2. Papai Noel em Brusque

A programação natalina de Brusque, Sonhos de Natal, segue até a véspera de Natal, dia 24 de dezembro, com diversas atrações. O evento inclui apresentações musicais, cantatas e a tradicional Casa do Papai Noel. No sábado, 30, destaque para a chegada do Papai Noel, às 15h, no Shopping Gracher.

3. Neon Music Night Run

Brusque recebe no sábado, 30, a primeira edição da Neon Music Night Run, uma corrida noturna com percursos de 5 km e 8 km, largando às 19h no River Mall. O evento combina esporte, música e luzes, com opções de caminhada e corrida kids, incentivando a participação de todas as idades. Organizada pela DTO Sports e com supervisão da Federação Catarinense de Atletismo, a corrida conta com apoio da empresa brusquense Karamoella. A inscrição pode ser feita através do site da DTO Sports (www.dtosports.com.br/neonmusicnightrun).

4. Inauguração do parque da igreja Matriz

Será inaugurado neste domingo, 1º, o Parque Caminho das Virtudes, construído ao lado da igreja Matriz, no Centro de Brusque. A ação será realizada pela Paróquia São Luís Gonzaga. O parque tem o objetivo de oferecer à comunidade um espaço de oração, silêncio e contemplação da natureza, além de se tornar uma área de convivência e brincadeiras para as crianças. Todo o espaço do parque é fechado e iluminado. No local, há um oratório dedicado a Nossa Senhora Aparecida, oferecido por uma família em cumprimento a uma promessa. Há ainda estações descrevendo as sete virtudes cardeais e teologais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, fé, esperança e caridade.

5. Apresentação de Ballet

A Escola de Ballet Ana Rockenbach apresenta o espetáculo O Quebra-Nozes neste fim de semana, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Teatro do CESCB, em Brusque. Haverá duas sessões diárias, às 16h30 e às 19h30. As apresentações contam com 120 bailarinos e orquestra ao vivo. Os ingressos podem ser adquiridos via mensagem direta no Instagram da escola (@escoladeballetanarockenbach).

6. Aniversário do Rancho

O Rancho Baile & Eventos, em Brusque, comemora seus 6 anos em grande estilo nesta sexta-feira, 29, a partir das 22h. A festa contará com uma programação diversificada, reunindo grandes nomes da música sertaneja e tradicionalista. Entre as atrações confirmadas estão Chê Lokedo, com baile completo das 22h45 às 00h45, Israel Lucero, DJ Popi, Edson e Gelson, grupo Balanço Campeiro, e mais artistas como Regugitado, Os De Prima e Só Modão. O evento promete agradar todos os gostos com apresentações que vão do sertanejo universitário ao tradicionalismo gaúcho. A entrada é gratuita até as 22h40 para homens e mulheres, e o evento será realizado na Avenida Primeiro de Maio, 1537. Informações e reservas podem ser obtidas pelo número (47) 99192-2695.

7. Feira de Artesanato da FIP

A FIP (Feira da Moda), em Brusque, será palco de mais uma edição especial da Feira de Artesanato. O evento acontecerá no estacionamento da Centermix, anexo à FIP, com uma programação que promete encantar adultos e crianças. Datas e horários: sábado (das 9h às 19h0 e domingo (das 10h às 17h30). Além de uma grande variedade de produtos artesanais à venda, a feira contará com um espaço de lazer para os pequenos, com brinquedos infláveis e o pátio liberado para brincadeiras.

