Há literalmente bilhões de pessoas usando plataformas como Instagram, Facebook e TikTok. Todas essas pessoas podem ser consideradas consumidores em potencial. Portanto, se você tem um negócio ou quer fazer dinheiro online, é razoável dizer que você deve levar as redes sociais a sério.

O problema é que crescer nas redes sociais não é fácil. Há pessoas que passam meses e não conseguem mil seguidores em seus perfis. Felizmente, a Subsly pode ajudar você a crescer nas mídias sociais tão rápido quanto jamais imaginou ser possível.

Neste artigo explicaremos os detalhes sobre esta que é a maior empresa de crescimento nas redes sociais da atualidade.

O que é a Subsly?

A Subsly é uma empresa especializada em redes sociais. O que ela faz é vender métricas para as principais plataformas do mundo. Com “métricas”, queremos dizer curtidas, seguidores, comentários, visualizações, etc.

Algumas das plataformas com que a Subsly trabalha são Facebook, Twitter, Instagram TikTok e YouTube. A missão da Subsly é ajudar pessoas que querem crescer nas redes sociais de forma rápida.

Comprar seguidores, curtidas e outras métricas pode parecer um assunto controverso, mas a verdade é que se trata de uma atividade comum hoje em dia. Até mesmo celebridades como Cristiano Ronaldo, Neymar e Taylor Swift são conhecidos por terem seguidores comprados em plataformas como o Instagram.

Como a promoção paga com a Subsly funciona?

É tudo muito simples com a Subsly. Você escolhe a métrica que quer comprar, confirmar o pagamento e a Subsly cuida do resto. Não é muito diferente de comprar um item qualquer na internet.

A entrega é feita de forma instantânea, mas na maioria dos casos é gradual. Isto é, se você comprar 10.000 curtidas para o Instagram, essas curtidas não serão entregues de uma vez só.

Em vez disso, elas vão aparecer na sua conta aos poucos. Dessa forma, o algoritmo do Instagram não vai suspeitar que algum tipo de fraude ou algo de errado está acontecendo. Isso também é ótimo para a reputação do seu perfil.

Ter seguidores e outras métricas compradas é comum hoje em dia, mas definitivamente não é algo pelo qual você quer ser reconhecido. A entrega de métricas de forma gradual reduz as suspeitas.

Redes sociais e serviços na Subsly

Algumas das plataformas com as quais a Subsly trabalha são as seguintes:

Instagram

Threads

YouTube

Twitter (X)

Facebook

Kwai

SoundCloud

Twitch

Telegram

Linkedin

Pinterest

Discord

Reddit

Tumblr

Snapchat

Clubhouse

Tráfego (Visitas para o seu site)

Você pode comprar coisas como curtidas, comentários, seguidores, visualizações, votos para enquetes, reações, avaliações, telespectadores para lives e muito mais.

Recursos que estão no Subsly mas não estão em competidores

Vender curtidas, seguidores e outras métricas para as redes sociais é um ramo bastante competitivo. Há várias outras empresas do ramo oferecendo esse tipo de serviço. Mas a Subsly consegue se destacar ao oferecer coisas que nenhuma outra empresa oferece. Confira a seguir o que só a Subsly tem.

Garantia de privacidade

Todo mundo sabe que a compra de seguidores é algo comum, mas o estigma ao redor disso não deixa de existir. Ficar com fama de quem compra seguidores e outras coisas do tipo para o perfil pode reduzir a sua credibilidade.

Por isso é importante trabalhar apenas com quem é capaz de garantir a sua privacidade. E a Subsly é o tipo de empresa que não vai armazenar os seus dados. As pessoas só vão saber que você comprou da Subsly se você liberar essa informação.

Suporte exclusivo

Comprar métricas para redes sociais é uma novidade para muita gente. Poucas pessoas sabem como lidar com esse tipo de serviço. Portanto, é natural que dúvidas e dificuldades surjam no processo.

É por isso que a Subsly oferece atendimento exclusivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, há uma seção de FAQ bem completa que busca esclarecer as dúvidas mais comuns sem a necessidade de o cliente ter que esperar por uma resposta do suporte.

Garantia de segurança

Algumas pessoas estão aterrorizadas com a ideia de perderem a conta, terem a conta suspensa ou bloqueada. É um medo saudável, mas não há com o que se preocupar lidando com a Subsly.

A Subsly criou um método para entregar métricas para perfis públicos que não chama a atenção do algoritmo da plataforma. Tudo é feito de forma gradual, segura e sigilosa.

Garantia de serviço

Esse é o diferencial mais importante da Subsly. Durante 30 dias após a confirmação da compra, você pode entrar em contato para relatar problemas com o seu pedido. Se o pedido não foi entregue adequadamente, você pode receber o dinheiro de volta ou uma recarga.

A recarga é quando você recebeu apenas uma parte do que foi acertado. Por exemplo, você comprou 1000 seguidores e apenas 900 seguidores foram entregues. Em uma situação como essa, a Subsly garante que vai entregar o restante.

Benefícios de usar a Subsly

Aqui estão alguns dos principais benefícios de ser cliente da Subsly:

Preços acessíveis;

Entrega rápida;

Garantia de 30 dias;

Garantia de recarga em caso de itens faltando;

Serviços para as principais redes sociais da atualidade;

Atendimento ao cliente 24/7;

Os principais métodos de pagamento são aceitos.

Considerações de segurança sobre trabalhar com a Subsly

A verdade sobre redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok é que essas plataformas não gostam da ideia de métricas compradas. Tecnicamente, comprar seguidores, curtidas e outras métricas é uma violação dos termos e condições da plataforma.

Mas na prática, essas redes sociais não fazem muito para impedir essa prática. Podemos ver isso nos perfis de celebridades. Como já mencionamos, há muitos atletas, cantores, influenciadores e outras celebridades que compraram seguidores e coisas do tipo.

E podemos ir mais longe e dizer que as redes sociais precisam dessas celebridades para manter o engajamento do público.

Mas isso não quer dizer que você pode sair por aí comprando seguidores, curtidas e etc. com qualquer empresa. A segurança ainda deve ser levada em consideração. Empresas que não sabem o que estão fazendo podem colocar o seu perfil em risco.

Por exemplo, elas podem entregar milhares de seguidores de uma vez só e chamar a atenção no algoritmo da rede social. Como resultado, sua conta pode ser suspensa ou até banida.

Por isso, use os serviços da Subsly, uma empresa experiente e que sabe o que está fazendo.

Seção de FAQ

Aqui responderemos as perguntas mais comuns sobre a Subsly.

A Subsly é segura ou uma fraude?

A Subsly é uma empresa de verdade que já atendeu dezenas de milhares de clientes. Obviamente não se trata de uma fraude.

Quanto tempo leva para a Subsly entregar o meu pedido?

Isso depende da quantidade de itens que você vai comprar. A Subsly tenta entregar os resultados aos poucos, mas no geral é possível ver a diferença no mesmo dia em que o pedido foi confirmado.

Como é o processo de pedido na Subsly?

Você acessa o site oficial da Subsly, clica na rede social e métrica que quer comprar através do menu principal, seleciona o pacote com a quantidade que você quer comprar e confirma o pagamento.

A Subsly trabalha com pacotes de métricas. Há pacotes com dezenas, centenas e até milhares de itens. Por exemplo, há pacotes com dezenas, centenas ou milhares de curtidas para o Instagram.

A tendência é que quanto mais itens existem no pacote, maior seja o tempo para a entrega total dos mesmos, já que a Subsly faz a entrega de forma gradual. Mas no geral a Subsly é bastante rápida, boa parte dos pacotes é entregue totalmente em poucas horas.

O que devo procurar em um serviço de crescimento no Instagram?

Quando se fala em Instagram, há três métricas principais, em ordem de importância são: seguidores, curtidas e comentários. Você precisa das três para ter um perfil sólido no Insta. A combinação de muitos seguidores e poucas curtidas vai parecer estranha para o público.

O mesmo vale para muitas curtidas e poucos seguidores, muitas curtidas e poucos comentários, etc. Portanto, o melhor é se concentrar nessas três métricas. E você pode comprar qualquer uma delas na Subsly.

Conclusão: Por que a Subsly é um dos melhores serviços?

Há vários motivos para escolher a Subsly como empresa para cuidar do crescimento das suas redes sociais. Vamos resumir aqui o que faz essa empresa ser tão superior em relação às suas concorrentes.

Em primeiro lugar, a Subsly é uma empresa antiga que tem um histórico sólido de clientes satisfeitos. Você não será a primeira pessoa que usou os serviços da Subsly, várias pessoas já testaram e saíram satisfeitas com os serviços dela.

Em segundo lugar, a Subsly garante a entrega dos resultados prometidos. Por um período de 30 dias, você pode entrar em contato com a plataforma casa algum problema tenha acontecido com o seu pedido.

Por último, mas não menos importante, a Subsly tem preços bastante acessíveis. Há pacotes no site da empresa que custam menos de R$ 10.