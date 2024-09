Esta frase, título deste artigo, não é minha. É do Papa Francisco. Pronunciou-a na homilia que fez, no dia 07/07/204 em Trieste, Itália, no encerramento da 50ª Semana Social dos Católicos, um evento anual organizado pela Conferência Episcopal Italiana, dedicado a promover a Doutrina Social da Igreja. O tema do encontro deste ano, que teve cerca de 1,2 mil participantes, foi a democracia.

Assim, a jornalista Hannah Brockhaus da ACIdigial (07/07) relatou a fala do Papa Francisco. “Diante de uma sociedade às vezes “anestesiada” e consumista, devemos lembrar o “escândalo” da nossa fé cristã — que Deus se fez homem e habita em cada um de nós, especialmente nos mais fracos”

“Precisamos do escândalo da fé”, disse o Papa durante a homilia na missa, ‘de uma fé arraigada no Deus que se fez homem e, portanto, de uma fé humana, de uma fé de carne, que entra na história, que acaricia a vida das pessoas, que cura os corações partidos, que se torna fermento de esperança e germe de um mundo novo’.

‘Uma fé que desperta as consciências do torpor, que põe o dedo nas feridas da sociedade (…) uma fé inquieta, uma fé que se move de coração a coração, uma fé que acolhe os problemas da sociedade, uma fé que nos ajuda a vencer a mediocridade e a acídia do coração, que se torna um espinho na carne de uma sociedade muitas vezes anestesiada e atordoada pelo consumismo’, disse o papa em missa para cerca de 8,5 mil pessoas na Piazza Unità d’Italia, próxima ao porto de Trieste. ”

O Papa ainda lembrou, na homilia: “Deus se esconde nos cantos escuros da vida e das nossas cidades. A sua presença se revela precisamente nos rostos escavados pelo sofrimento e onde a degradação parece triunfar. O infinito de Deus está escondido na miséria humana, o Senhor se agita e se torna presença amiga precisamente na carne ferida dos últimos, dos esquecidos e dos descartados. Ali, Deus se manifesta”.

Mais ainda acentua: “E nós, que às vezes nos escandalizamos inutilmente com muitas pequenas coisas, faríamos bem em nos perguntar: por que não nos escandalizamos diante do mal que se espalha, da vida humilhada, dos problemas do trabalho, do sofrimento dos migrantes? disse Francisco.

“A Semana Social dos Católicos foi realizada em Trieste, uma cidade portuária localizada em uma estreita faixa de território italiano no extremo nordeste do país, aninhada entre o Mar Adriático e a Eslovênia, com a fronteira com a Croácia próxima. A posição da cidade fez dela um ponto de chegada comum para migrantes que chegam à Europa pela rota migratória dos Balcãs. ”

“O papa disse hoje em homilia para que continuem ‘trabalhando na linha de frente para difundir o Evangelho da esperança, especialmente para aqueles que chegam da rota dos Balcãs e para todos aqueles que, no corpo ou no espírito, precisam ser encorajados e consolados”.

Sem dúvida, essas palavras do Papa Francisco servem de reflexão séria para todos nós. Como estamos acolhendo os migrantes e imigrantes que chegam em nossa Região? E, os que sofrem? Não importa qual seja o sofrimento.