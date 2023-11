Diversas localidades podem sofrer com desabastecimentos temporários de água em Brusque

Neste sábado, 18, diversas localidades podem sofrer com desabastecimentos pontuais e temporários de água em Brusque. A informação foi divulgada em comunicado do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) do município.

Conforme o Samae, a rede de água tratada da avenida Beira Rio, de 400 milímetros, se rompeu durante a enchente. A autarquia aguarda que o nível do rio Itajaí-Mirim volte a calha para realizar o conserto.

Além disso, também em decorrência das chuvas nos últimos dias, a turbidez formada por resíduos sólidos na água bruta aumentou consideravelmente nas últimas horas. Com isso, foi necessário reduzir o tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, que é responsável por 85% do abastecimento da cidade de Brusque.

Locais com desabastecimentos

Algumas localidades da cidade, como Águas Claras, Primeiro de Maio, Jardim Maluche, Rio Branco, Travessa Lagoa Dourada e Loteamento Jardim das Bromélias, poderão sofrer com desabastecimentos.

Neste período, o Samae pede que os consumidores façam uso racional da água.

