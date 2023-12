Divulgados os resultados das eleições para a nova gestão do Instituto Brusquense de Previdência

O Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev) realizou suas eleições para a formação da nova gestão, composta por Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Os eleitos farão parte da gestão do próximo biênio 2024-2025.

O pleito ocorreu de forma totalmente on-line e os servidores puderam votar em seus candidatos através de um aplicativo disponibilizado gratuitamente. Segundo dados disponibilizados pelo Instituto, mais de 250 servidores registraram seus votos.

O Diretor-Presidente do IbPrev, Humberto Fornari, comentou sobre o processo de votação. “Foi uma votação que transcorreu de maneira normal, tivemos, claro, algumas dúvidas por parte dos nossos colegas da rede municipal, mas todos que procuraram ajuda tiveram assistência tanto do Sindicato dos Trabalhadores dos Servidores Municipais quanto aqui do nosso IbPrev.”

Entre os servidores ativos eleitos para a próxima gestão no conselho de administração, os titulares são: Precila Andrade Tadiotto Villar, André Luis Brito Becker, Maria Mecias Pinheiro Soares e Samuel Miranda Fernandes dos Santos.

As quatro vagas de suplentes foram preenchidas por: Fernando Hegnr, Vanderlei Luis Dietrich, Jorge Luis Bonamente e Bernardino Lucio Albino.

No grupo de servidores já inativos (aposentados ou pensionistas ), Silvia Elaine Roso da Silva ficou com a vaga principal e Maria Luísa Fagundes Ghislandi aguardará como suplente.

Já no conselho Fiscal, Helena Gross assume como representante titular e Norene Felsky Odawara fica com a vaga de suplente.

Para conferir a lista completa de candidatos e seus respectivos cargos, a população pode entrar no site do Instituto Brusquense de Previdência.

