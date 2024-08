O Casarão Garibaldi, localizado próximo ao centro de Brusque, é a escolha ideal para quem busca um almoço prático sem abrir mão do sabor. Com cardápio variado, ingredientes frescos e de alta qualidade, o serviço de buffet a quilo ou livre com sobremesa sempre inclusa, conquista clientes que buscam o aconchego de um almoço local ou um prático almoço através de um eficiente delivery.

Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 14h, no local você encontra um completo e variado buffet composto por deliciosas massas, carnes, risotos, pratos típicos da nossa região, acompanhamentos, saladas frescas e sobremesas coloniais.

Um dos diferenciais do restaurante, localizado em um dos poucos casarões históricos do município, são ambientes acolhedores, reservados e confortáveis, ideais para almoços em família, encontros de amigos ou até reuniões de negócios.

Áreas internas e externas ampliam ainda mais a experiência de almoçar no Casarão Garibaldi, proporcionando uma refeição especial, com uma culinária que se destaca na região por servir pratos típicos de um jeito delicioso e contemporâneo.

Datas especiais, como aniversários e comemorações, encontram ambientes perfeitos para reservas intimistas, e quem desejar pode contatar a equipe para reservar com antecedência, garantindo uma experiência única através de um atendimento personalizado.