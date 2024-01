Dois trabalhadores morrem após laje desabar em escola do Oeste catarinense

Dois trabalhadores morreram após uma laje desabar na Escola Básica Giuseppe Sette, em Concórdia, no Oeste catarinense, na quinta-feira, 18. O acidente aconteceu por volta das 15h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram usados equipamentos hidráulicos para remover a estrutura e retirar os corpos. A Polícia Científica foi acionada e esteve no local.

Prefeitura

Após o caso, a Prefeitura de Concórdia emitiu uma nota sobre o caso. O órgão público lamentou pelas mortes e prestou solidariedade aos amigos e familiares. Veja:

“A Administração Municipal de Concórdia lamenta profundamente o falecimento de dois trabalhadores na obra da escola do bairro Guilherme Reich, nesta quinta-feira, 18 de janeiro. Em que pese, a responsabilidade pela segurança da obra não seja do município, reforçamos nossa solidariedade aos familiares, colegas de trabalho e demais pessoas que trabalham no local. A Administração Municipal irá adotar as medidas necessárias e acompanhar a apuração dos fatos com relação à empresa que foi contratada para a execução da obra”.

Assista agora mesmo!

Brincadeiras inusitadas: corrida do barril e cabo de guerra divertem público da Festa Pomerana: