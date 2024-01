Duas pessoas ficam feridas após colisão entre carro e caminhão no Águas Claras, em Brusque

Duas pessoas foram hospitalizadas após uma colisão entre um carro e um caminhão na rua Florianópolis, no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite da quarta-feira, 17. O acidente aconteceu por volta das 18h20.

Os veículos envolvidos eram um Toyota Etios, com placas de Brusque, e um Ford Cargo, também com placas de Brusque.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local, as vítimas estavam sendo atendidas pelo Samu.

Vítimas

A primeira vítima era um homem de 62 anos, carona do carro. Ele estava em uma maca rígida com colar cervical e relata dor na coluna. Após o atendimento, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

A segunda vítima era uma mulher de 60 anos, condutora do carro. Ela estava sentada na calçada e apresentava dor no tórax. Ela também foi levada ao Hospital Azambuja.

No local, permaneceram as pessoas que recusaram atendimento médico, sendo uma menina de 12 anos que estava no banco traseiro, e um homem de 34 anos que estava no caminhão e apresentava uma contusão na perna esquerda.

