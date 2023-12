“É nossa, é daqui”: livro que comemora os 50 anos da Unifebe é lançado em Brusque

Na noite desta sexta-feira, 15, ocorreu o lançamento do livro “Unifebe 50 anos – É nossa, é daqui”, em Brusque. A obra traz registros bibliográficos que contam a trajetória da Fundação Educacional de Brusque, a Febe, e Centro Universitário de Brusque, a Unifebe.

O evento de lançamento reuniu diversas autoridades, pessoas que estiveram na produção da obra e, também, personagens importantes desta história.

A reitora da Unifebe, a professora Rosemari Glatz, ressalta que o livro foi idealizado para comemorar as cinco décadas de história da instituição. As páginas trazem um resgate histórico, desde a década de 1970 até os dias atuais.

“As informações permeiam desde o processo de criação da Febe e os gestores que conduziram a instituição ao longo destes 50 anos, a criação dos cursos de graduação e pós-graduação, projetos como o Natal Solidário e o Vida Ativa, a elevação da instituição para Centro Universitário, a parte patrimonial e a mudança para o campus Santa Terezinha, a criação do Colégio Unifebe e seu desenvolvimento, enfim, são muitas informações valiosas”, adianta.

A obra é uma produção editorial da equipe da Editora Unifebe e tem organização, pesquisa e produção textual feitas por Rosemari Glatz, Edinéia Pereira da Silva, Ricardo José Engel e Bárbara Sales.

Rosemari relata que a decisão de registrar a trajetória da instituição e seus frutos em um livro foi tomada há dois anos. “A parte histórica da pesquisa já havia sido iniciada em 2003 por uma das coautoras, a professora Edineia. As outras pesquisas foram desenvolvidas entre 2021 e 2023, envolvendo pesquisas em livros, artigos, documentos originais, publicações diversas, fotografias e várias entrevistas”, detalha.

O projeto gráfico é assinado por Arina Blum e a ilustração por Maria Alice Mattoso Camargo. A iconografia é feita por Robson Souza dos Santos e a diagramação é feita por Arina Blum, Jamaica de Souza, Peterson Paulo Vanzuita e Maria Alice Mattoso Camargo.

A reitora complementa que o processo de produção da obra foi calcado em três termos: solidez, transparência e continuidade. “A paleta de cores utilizou os tons dourados, em função do Jubileu de Ouro, e o azul, sendo a cor oficial da Unifebe”, aponta.

Por fim, a revisão de conteúdo foi feita por Sidnei Gripa, Ronal Uller, Robson Zunino e Gissele Prette Heil. A revisão é de Rosana Paza e Francisco Daniel Imhof.

“Além dos quatro autores, muitos outros profissionais foram envolvidos na produção. É um projeto coletivo, no qual muitas mãos se deram, muitas fontes colaboraram, muitos disponibilizaram seu melhor para que se obtivesse este resultado. O resultado ficou lindo, um livro que perpassará gerações. Algo para se orgulhar”, completa Rosemari.

Agradecimento e memória

Rosemari destaca que o livro é dedicado a comunidade regional, que, segundo ela é a inspiração e razão da existência da Unifebe. Para reitora, o lançamento da obra é motivo de orgulho e agradecimentos.

“O sentimento de estar à frente da Unifebe no ano do seu Jubileu de Ouro, poder lançar o livro dos 50 anos se resume a uma só palavra: gratidão. Quero consignar meu agradecimento a todos os que, de uma forma ou de outra, deixaram sua contribuição para que tudo isto que temos hoje se tornasse realidade. Do mais simples colaborador aos máximos dirigentes, todos foram e são importantes”, ressalta.

Além disso, Rosemari agradece e homenageia o padre Orlando Maria Murphy, o fundador da instituição. “Homem de talento lúcido e competência ímpar, que conduziu os primeiros doze anos da Febe. Além da força instigante de suas ideias, amou como poucos a causa da educação e por ela empregou o melhor de todas as suas energias”, completa.

Noite especial

O momento do lançamento também marcou os envolvidos no projeto e rendeu muita emoção. Entre elas, estav a professora Edinéia Pereira, que enalteceu a história de Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli, conhecida como professora Udi, a primeira mulher e a primeira presidente leiga da Febe.

Além dela, estava a jornalista Bárbara Sales, uma das coautoras. “Eu me sinto muito honrada em ter participado da construção dessa obra. Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte da equipe e pela confiança no meu trabalho. Foram praticamente dois anos dedicados a produzir este livro, que conta uma bela história construída lado a lado com a comunidade”, comenta.

Também entre os autores, o professor Ricardo José Engel relatou se sentir orgulhoso e entusiasmado em apresentar o livro para a comunidade. “Trata-se de uma obra de caráter institucional, comemorativo de tantas vitórias, um presente para comunidade, a quem a Unifebe sempre teve a missão de servir, pois essa é sua verdadeira natureza ou vocação”, comenta.

Bárbara complementa que a história da Febe, e consequentemente da Unifebe, é apenas um começo. “Trata-se de uma obra que faz jus a importância da Unifebe para a educação de Santa Catarina, mas que está apenas no começo. Tem muitos capítulos ainda para serem completados pelos próximos 50 anos”, completa.

A obra

O livro se constitui de um registro bibliográfico de partes da trajetória cinquentenária da Unifebe. São 12 capítulos que mostram um pouco sobre a essência da instituição e a sua relação forte com a comunidade.

Também, a obra traz alguns marcos já consolidados no âmbito da educação superior da Unifebe e, agora, com do ensino fundamental e médio.

“Apresenta a gênese de sua história, inserida no contexto de interiorização da educação superior no estado de Santa Catarina, bem como sua evolução ao longo dos 50 anos, desde o seu primeiro curso, até os 25 cursos que mantém atualmente. Apresenta uma síntese a respeito de seus gestores, registra vários momentos da evolução da estrutura física e evidencia sua vocação clara de estar a serviço da comunidade regional”, detalha Ricardo.

Além disso, o texto traz aspectos da organização estudantil. “Ao final, a nova fase vivenciada com a introdução do curso de Medicina e do Colégio Unifebe, sem deixar de destacar a obtenção do conceito máximo na avaliação do MEC, obtida no ano em curso”, continua.

“Importante ressaltar, no entanto, que o livro não é exaustivo, e texto e ilustrações se complementam para imortalizar, de forma sintética, agradável, leve e artística, um pouco do muito que é a história da Unifebe, uma história cinquentenária de educação, de amizades e vitórias”, finaliza Rosemari.

