Edital para construção da barragem de Botuverá é suspenso pelo governo do estado; TCE aponta sobrepreço

O edital de licitação para construção da barragem de Botuverá foi suspenso por decisão do governo de Santa Catarina. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira, 17. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) aponta indícios de sobrepreço.

O TCE-SC chegou a anunciar a suspensão do edital nesta quinta-feira, 19, mas informou posteriormente que o próprio governo já havia tomado a medida de forma administrativa. Conforme o tribunal, do total de R$ 248,27 milhões investidos nas barragens de Botuverá e de Mirim Doce, há sobrepreço de ao menos R$ 40,5 milhões.

“Em relação ao processo licitatório da barragem do rio Itajaí-Mirim (barragem de Botuverá), com previsão de custo de R$ 155,16 milhões, acrescentam-se suspeitas de irregularidades em registro de anotação de responsabilidade técnica”, informa o TCE-SC.

Publicação do edital

O governo do estado publicou o edital no dia 28 de outubro. A intenção é contratar empresa especializada para execução de projetos e a obra da barragem. As empresas interessadas deveriam apresentar as propostas até o dia 17 de dezembro, às 13h30, data em que o edital foi suspenso.

A intenção da construção, cobrada por autoridades e entidades de Brusque e região há anos, é minimizar o impacto das cheias e enchentes. Por outro lado, o prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), é crítico à construção da barragem e demonstra preocupação.

“Nós queremos ser intermediador entre o estado, que é dono da obra, e a população. Se o estado quiser conversar com a população, faremos essa intermediação. Mas hoje está muito obscuro”, afirma Victor. “Como vamos dizer que a barragem será segura se não são feitas manutenções naquelas que já existem?”, questiona.

Além da barragem de Botuverá, foi publicado no mesmo dia o edital para construção da barragem de Mirim Doce. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), falou na época sobre o assunto à agência de notícias do governo do estado.

“Estamos investindo em prevenção para garantir a segurança da população e minimizar os impactos das enchentes. Essas barragens são uma resposta a um problema histórico e um passo significativo para a proteção da nossa gente”, disse o governador.

