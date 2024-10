Editorial: Chegando o grande dia

No próximo domingo, 6 de outubro, cerca de 120 mil eleitores da nossa região vão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. São 98,6 mil eleitores de Brusque, 16,6 mil de Guabiruba e quase 4,7 mil em Botuverá.

O processo eleitoral que será finalizado, no entanto, terá proporções gigantescas: em todo o país, 155 milhões de eleitores estão aptos para votar, divididos entre os 5.565 municípios.

Na região, tivemos quatro candidatos a prefeito em Brusque, três em Guabiruba e dois em Botuverá. Eles fazem parte de um universo de mais de 463 mil candidaturas lançadas em todo o país, divididos entre os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Desde o começo do ano, o jornal O Município fez um trabalho de cobertura do processo eleitoral, antes mesmo das convenções partidárias que definiram os candidatos, realizadas em agosto. Todas as articulações partidárias foram apuradas e divulgadas desde janeiro, totalizando, até o momento, cerca de 150 publicações relacionadas às eleições de 2024.

Com a oficialização de candidaturas, o trabalho foi aprimorado. Divulgamos dados e informações acerca dos candidatos, com entrevistas e publicações de suas propostas, separadas pelas principais áreas, com perguntas específicas direcionadas ao contexto de cada candidato.

Esse trabalho envolveu uma grande equipe de jornalistas, estagiários, assistentes de conteúdo e estratégias digitais, assim como os coordenadores. Além disso, promovemos, de forma inédita, três debates entre os candidatos a prefeito, na mesma semana e em dias consecutivos, o que necessitou de grande comprometimento da equipe do jornal, assim como as empresas parceiras que atuaram na parte técnica dos debates.

Todo esse esforço foi para trazer ao conhecimento do público as propostas dos candidatos e mais do que isso, para criar um acervo histórico, um documento do que foi prometido, do que cada um se propôs a fazer caso fosse eleito. Na prática, isso é de extrema importância, para que depois a sociedade possa cobrar dos eleitos tudo aquilo que foi prometido.

Dessa forma, o jornal fez um trabalho intenso, para dar todo conhecimento necessário ao eleitor, para este que faça sua escolha de forma embasada. Reiteramos, durante todo o processo eleitoral, o nosso compromisso de fazer um jornalismo imparcial, de qualidade, que leva realmente as coisas que importam ao leitor.

Com isso, desejamos que no próximo domingo as pessoas possam votar de forma consciente, tendo conhecido de forma aprofundada as propostas de quem se apresentou para governar Brusque pelos próximos quatro anos.