Editorial: Comemorações em Brusque

Neste domingo, 4 de agosto, Brusque completa 164 anos de história, e há uma intensa programação cultural acontecendo na cidade em comemoração ao aniversário.

O jornal O Município não poderia ficar de fora, e preparou o especial Points de Brusque, que registra a história da vida noturna do município, que movimentou gerações ao longo das décadas. São 14 vídeos e reportagens em texto sobre boates e bares icônicos, os quais são guardados com carinho na memória de brusquenses de diferentes idades.

A programação oficial já iniciou na semana passada, com evento especial de lançamento de selos alusivos aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, por meio do Clube Filatélico Brusquense.

Integram a programação, ainda, exposições, apresentações artísticas e espetáculos, o lançamento do documentário de 70 anos de fundação do museu Casa de Brusque, visitas guiadas, entre outros.

O encerramento das comemorações se dará no domingo de aniversário, com o tradicional desfile cívico, que reunirá mais de 40 grupos participantes, os quais tomarão a avenida Cônsul Carlos Renaux.

O desfile, desta vez, terá mudanças em seu cerimonial. Isso porque, devido ao período eleitoral, nem o prefeito André Vechi e tampouco o vice, Deco Batisti, poderão discursar na tribuna. De forma atípica, o governo terá que designar outro servidor para abrir a comemoração.

A mudança é necessária para obedecer a legislação eleitoral, a qual prevê que a participação dos políticos no evento comemorativo pode ser interpretada, eventualmente, como abuso de poder, e gerar ações eleitorais que busquem a inelegibilidade ou até mesmo a cassação do mandato.

Em todo caso, as comemorações serão intensas neste fim de semana, como sempre tem sido durante a semana de aniversário.

Nestes 164 anos de Brusque, dos quais o jornal O Município faz parte de 70, sempre acompanhamos e registramos os fatos importantes ocorridos na cidade, com dedicação, determinação e amor pela história e pela cultura do município.

Durante essas sete décadas, buscamos traduzir em palavras e imagens tudo o que é feito pela população, no trabalho, na cultura, nos costumes, religião, culinária, entre outros.

Dessa forma, o jornal, como um grande entusiasta de Brusque, se junta ao coro dos que parabenizam e saúdam o município pelos seus bem vividos 164 anos.