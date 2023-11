Editorial: Nosso Azambuja

No dia a dia, muitas vezes vivemos a vida sem perceber que dependemos de instituições que estão aparentemente longe naquele momento, mas que são fundamentais para nos manter vivos. O hospital é uma delas, e às vezes não damos a devida importância até termos um problema de saúde.

E quando temos um problema, chegamos ao hospital e queremos que tudo seja resolvido. Para que isso aconteça, no entanto, uma série de pessoas já fez sua parte. Alguém planejou, se preocupou, se formou, se especializou, ou seja, desenvolveu as condições para que esse atendimento fosse possível.

E neste sentido, o Hospital Azambuja tem sido emblemático para Brusque, e finalmente chamou a atenção das autoridades estaduais para demandas ainda maiores. Prova disso é a vinda do governador para anunciar 16 novos leitos de UTI, uma promessa feita anteriormente que agora se torna realidade.

Mas além disso, o hospital teve vários avanços em 2023, ampliando atendimentos e realizando procedimentos até então inéditos na instituição.

Neste ano foram realizadas as primeiras cirurgias eletivas de alta complexidade em ortopedia, pelo SUS, assim como os primeiros procedimentos de alta complexidade cardiovascular.

A sociedade começa a ver essa mudança grande que houve no hospital, e os passos largos que está dando na área da saúde

Mais tarde, as primeiras cirurgias cardíacas pelo SUS começaram a ser feitas, com o governo do estado classificando o Hospital Azambuja como referência em cirurgias cardiovasculares.

Em 2023 também foi realizado um procedimento inédito em sua hemodinâmica: o primeiro implante valvar transcateter (Tavi), em uma paciente de 87 anos. O procedimento é minimamente invasivo, ou seja, não necessita dos grandes cortes exigidos nas cirurgias abertas.

A parceria com outras entidades também foi marcante em 2023. A Unifebe inaugurou um espaço de atividades pedagógicas para estudantes da saúde no hospital, e os acadêmicos de Medicina começaram a atuar no internato médico. Recentemente, a Unimed inaugurou seu novo espaço de atendimentos no Azambuja.

Há ainda iniciativas sociais, como o projeto de pintura na barriga de pacientes grávidas, com objetivo de relaxar a gestante e tranquilizá-la para o parto, e o novo método pós-operatório que utiliza picolés de água para diminuir o desconforto de pacientes.

Trata-se de um conjunto de ações que levou o hospital a outro patamar, passando a integrar, neste ano, a lista da Anvisa de boas práticas de segurança do paciente.

A participação dos empresários também tem sido fundamental, capitaneados pelo provedor, Ingo Fischer, e pelo vice-provedor, Luciano Hang. Além da hemodinâmica, conquistada com doações da classe empresarial, neste ano também foi feita uma campanha em prol da reforma dos leitos da enfermaria do SUS. Em menos de três horas, foram arrecadados mais de R$ 2,5 milhões junto aos empresários de Brusque e região.

A atuação dos empresários, junto às emendas de parlamentares, são forças paralelas ao hospital, mas que também são fundamentais na construção do desenvolvimento.

O Azambuja também tem suas adversidades, existem muitos desafios, e muito ainda precisa melhorar, mas a instituição indubitavelmente tem feito a lição de casa e tem cumprido a sua missão.

Neste ano, o hospital completou 121 anos e, conforme relatório mais atualizado, divulgado em setembro, realizou 238.266 atendimentos em 2023. Neste sentido, a sociedade começa a ver essa mudança grande que houve no hospital, e os passos largos que está dando na área da saúde, tranquilizando os brusquenses de que, se tiverem algum problema, há uma instituição que pode cumprir essa demanda, salvar vidas, e cuidar da saúde de Brusque.