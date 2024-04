A Chat & Chat, casa de moda localizada em Brusque, apresenta a sua mais recente coleção de Outono/Inverno para 2024. Nesta temporada, a marca mergulha de vez no universo dos calçados, prometendo inovação e elegância para elevar ainda mais o padrão em um dos mercados mais competitivos do mundo. Com sua qualidade, designer diferenciado e preço a Chat & Chat inova também em suas atividades de exportação com a sua capacidade de atender às demandas dos consumidores internacionais, visando oportunidades de crescimento econômico.

A marca se dedica a criar produtos que capturam a essência da verdadeira elegância e sofisticação. O objetivo é inspirar através da autenticidade e estilo duradouro, celebrando a singularidade e beleza de cada mulher.

Na composição destes produtos, materiais como couro sintético, veludo, verniz e detalhes cuidadosamente costurados são protagonistas. A coleção oferece uma ampla variedade de cores, as possibilidades de combinações são infinitas, tornando os absolutamente indispensáveis.

Em Brusque a coleção está disponível na boutique localizada no Shopping Gracher, na Avenida Cônsul Carlos Renaux, número 56, loja 8, no Centro. O horário de atendimento segue os padrões dos shopping.