Eleições 2024: confira o patrimônio declarado de cada candidato a prefeito de Guabiruba

Os três candidatos a prefeito de Guabiruba declararam bens à Justiça Eleitoral com o registro das candidaturas. O patrimônio de todos está disponível na plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato Valmir Zirke (PP) é o que possui o maior valor total em bens. Ele declarou R$ R$ 641.455,67. Na sequência, Marquinho Habitzreuter (PODE) declarou R$ 420 mil e Renata Ferreira (PL), R$ 230 mil.

Além do valor total em bens, a candidata do PL declarou apenas uma casa no valor de R$ 230 mil. Zirke declarou oito imóveis nos valores de R$ 4.285,71, R$ 41,5 mil, R$ 20 mil, R$ 25 mil (dois imóveis), R$ 34 mil, R$ 35 mil e R$ 95 mil.

Além disso, também consta no Divulgacand que Zirke possui três veículos de R$ 10 mil, R$ 35 mil e R$ 268.536,88. Ele também declarou um depósito de R$ 9.617,22 e aplicação em renda fixa no valor de R$ 97,86.

Por fim, ele declarou que possui R$ 36.500,00 em espécie, além de R$ 1.918,00 em quotas ou quinhões de capital.

No sistema, consta que Marquinho possui uma casa avaliada em R$ 300 mil, além de dois carros de 40 e R$ 50 mil. Ele também declarou que possui R$ 30 mil em espécie.

Vale destacar que os valores declarados correspondem ao valor dos bens no momento em que foram adquiridos pelos candidatos.

Confira o patrimônio declarado de cada candidato

Renata Ferreira (PL)

Casa: R$ 230.000,00

Valor total em bens: R$ 230.000,00

Valmir Zirke (PP)

Veículo: R$ 10.000,00

Veículo: R$ 35.000,00

Veículo: R$ 268.536,88

Imóvel: R$ 41.500,00

Imóvel: R$ 20.000,00

Imóvel: R$ 25.000,00

Imóvel: R$ 25.000,00

Imóvel: R$ 34.000,00

Imóvel: R$ 4.285,71

Imóvel: R$ 95.000,00

Imóvel: R$ 35.000,00

Dinheiro em espécie: R$ 36.500,00

Aplicação de renda fixa: R$ 97,86

Depósito bancário em conta corrente do país: R$ 9.617,22

Quotas ou quinhões de capital: R$ 1.918,00

Valor total em bens: R$ 641.455,67

Marquinho Habitzreuter (PODE)

Casa: R$ 300.000,00

Veículo: R$ 40.000,00

Veículo: R$ 50.000,00

Dinheiro em espécie: R$ 30.000,00

Valor total em bens: R$ 420.000,00

