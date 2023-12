Eleições 2024: PL anuncia pré-candidato a prefeito de Guabiruba

Com a aproximação do ano eleitoral, nomes para concorrer às prefeituras nas eleições de 2024 começam a surgir. Em Guabiruba, o PL anunciou o presidente da Câmara, vereador Waldemiro Dalbosco, como pré-candidato a prefeito pela sigla. O nome foi anunciado em uma confraternização na noite desta segunda-feira, 18. Waldemiro é filiado atualmente ao PP, partido do prefeito Valmir Zirke.

“Nosso município passa por sérios problemas de orçamento, que comprometem as finanças da prefeitura. Guabiruba só tem a ganhar com esse time [do PL], sobretudo por esse alinhamento que teremos com o governador Jorginho Mello e com o presidente Bolsonaro”, disse Waldemiro no ato.

Os vereadores Alexandre Felipe Pereira e Jair Kohler, ambos do PP, também estiveram presentes no evento. O anúncio foi realizado pelo presidente do PL de Guabiruba, Altair Schaefer, o Neca, e pelo coordenador regional do PL, Aldinei de Souza, o Nei. No evento, foi mencionado ainda que o nome de Waldemiro tem o aval do governador Jorginho Mello (PL).

