Em evento com vereadores, Republicanos recebe 30 novos filiados em Brusque

O Republicanos local ampliou o número de filiados durante um evento de filiação em Brusque na quinta-feira, 30. O ato, sediado no plenário da Câmara, contou com a participação de Jean Dalmolin e Rogério dos Santos, dois dos quatro vereadores do partido na cidade. Após breves discursos, os 30 novos filiados tiraram fotos com as fichas de filiação em mãos.

“Demos as boas-vindas aos nossos novos membros. O Republicanos vem sempre se aproximando da sociedade. Com a filiação de 30 novos membros, há a possibilidade de criar mais representatividade para a comunidade geral”, diz o presidente do Republicanos de Brusque, Cláudio Adão Pereira, que é diretor-presidente do Samae.

O ex-governador Carlos Moisés, presidente estadual do Republicanos, também participou do evento de forma remota. Na ocasião, Moisés enviou um vídeo em que deseja as boas-vindas aos novos filiados. Em Brusque, o Republicanos integra a base do governo do prefeito André Vechi (PL).

Confira fotos do ato de filiação

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: